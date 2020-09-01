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Dünya, Libya

AB'den Libya'ya üst düzey ziyaret

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Borrell, Trablus'ta Başbakan Serrac ile görüştü.

Ömer Tuğrul Çam   | 01.09.2020
AB'den Libya'ya üst düzey ziyaret

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Libya'da Başbakan Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi.

Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Libya'nın başkenti Trablus'ta Başbakan Serrac ve hükümet üyeleriyle görüştüğünü belirtti.

Libya'nın AB için en büyük önceliklerden olduğunu vurgulayan Borrell, "Son ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz. Diyaloğu ve Libyalıların öncülüğündeki siyasi çözümü desteklemeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Borrell, Libya'daki görüşmelerinde siyasi süreci ilerletmenin yollarını, 5+5 askeri komite görüşmelerinin yeniden başlamasını ve petrol ablukasını kaldırmayı ele aldıklarını bildirdi.

AB'nin Berlin sürecini güçlü şekilde desteklediğini aktaran Borrell, Libya'daki anlaşmazlıkları sona erdirmenin ana unsurlarının "ara buluculuk çabaları ile silah ambargosu da dahil olmak üzere gerginliği düşürme tedbirleri" olduğunu belirtti.

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