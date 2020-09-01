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Dünya

Charlie Hebdo'dan yine Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatür

Charlie Hebdo'nun yarın yayımlanacak sayısının kapağında Hz. Muhammed’i konu eden yeni bir çizimin yanında 2005 ve 2006’da yayımlanan hakaret içerikli görseller yer aldı.

Yusuf Özcan   | 01.09.2020
Charlie Hebdo'dan yine Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatür

Paris

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, Ocak 2015'te başkent Paris'te düzenlenen terör saldırılarına ilişkin yarın başlayacak yargılama öncesinde yine Hz. Muhammed'i konu ederek hakaret içeren karikatürler yayımladı.

Derginin paylaşılan kapağına göre, yarın yayımlanacak bu haftaki sayıda yer alan karikatürde Hz. Muhammed'e ithafen "Aptallar tarafından sevilmek zordur." cümlesi yer aldı. Karikatürde "Muhammed köktencilerle uğraşıyor." ifadesine yer verildi.

Kapakta ayrıca 2005'te Danimarka'da yayın yapan Jyllands-Posten gazetesi ve 2006'da Charlie Hebdo dergisi tarafından yayımlanan Hz. Muhammed'e hakaret içerikli 12 resim bulunuyor. Görsellerin altında ve üstünde ise büyük puntolarla “Hepsi bunun için miydi?” ifadesi yer alıyor.

Dergiden yapılan açıklamada, saldırılara ilişkin yarın başlayacak yargılama öncesinde bu karikatürü yayımlamanın önemli olduğu savunuldu.

Dergide, Ocak 2015'te saldırılardan önce ve sonra Hz. Muhammed'i konu eden hakaret içerikli karikatürler yayımlanmıştı.

Paris'te 7 ve 9 Ocak 2015'te Charlie Hebdo dergisine ve bir Yahudi marketine düzenlenen saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırganlar polisin operasyonuyla öldürülürken, saldırıları terör örgütü el-Kaide üstlenmişti. Saldırılarla ilgili yarın başlayacak davada 14 kişi yargılanacak.

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