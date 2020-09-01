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Dünya

Pakistan'da Yüksek Mahkemeden eski Başbakan Şerif'e ülkeye dön uyarısı

Pakistan'da Yüksek Mahkeme, tedavi için Londra'da bulunan eski Başbakan Navaz Şerif’in yargılandığı yolsuzluk davası duruşmasında bulunması için 10 Eylül’e kadar ülkeye dönmesi, aksi halde "kaçak" ilan edileceği uyarısında bulundu.

Muhammet Nazım Taşcı   | 01.09.2020
Pakistan'da Yüksek Mahkemeden eski Başbakan Şerif'e ülkeye dön uyarısı Fotoğraf: Muhammed Reza/AA

Ankara

İslamabad Yüksek Mahkemesi heyeti, eski Başbakan Navaz Şerif’in 10 Eylül’deki duruşmada şahsen bulunmaktan muaf tutulmasına dair talebinin değerlendirilmesinin ardından verdiği kararda, eski Başbakan’ın kaçak ilan edilmemesi için söz konusu tarihte duruşmaya katılmasını emretti.

Öte yandan 70 yaşındaki Şerif'in kızı Meryem Navaz ise babasının, tedavisinin tamamlanması veya doktorların seyahat etmesine izin vermesinin ardından ülkeye dönebileceğini söyledi.

Şeffaflıktan sorumlu Devlet Bakanı Şahzad Ekber, 3 Mart’ta başkent İslamabad'da basına yaptığı açıklamada, Pakistan hükümetinin, İngiliz hükümetine, Şerif'in sınır dışı edilmesini talep eden bir mektup gönderdiğini belirtmişti.

Eski Başbakan ve Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) Genel Başkan Yardımcısı Şahid Hakan Abbasi ise konuya ilişkin açıklamasında, hükümetin söz konusu kararını "siyasi mağduriyet" olarak adlandırarak tepki göstermişti.

Şerif, tedavi için Londra'ya gitmişti

Şerif, daha önce yargılandığı iki davanın ilkinden 7, ikincisinden ise 10 yıl hapis cezası almış ancak kefaletle serbest kalmıştı.

Yüksek Mahkeme, Kasım 2019'da tedavisi için cezaevinden 8 hafta ayrılmasına izin verilen Şerif'in, bu sürenin en fazla 4 haftasını yurt dışında geçirilebileceğine ve tedavisi için yurt dışında geçireceği sürenin doktorların talebiyle uzatılabileceğine hükmetmişti.

Şerif, bu kararın ardından geçen sene kasımda tedavi için Londra'ya gitmişti.

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