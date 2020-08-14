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Dünya

AB'den İsrail-BAE normalleşmesi hakkında açıklama

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki normalleşme anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını ancak ilhak planlarının terk edilmesi gerektiğini belirtti.

Ömer Tuğrul Çam   | 14.08.2020
AB'den İsrail-BAE normalleşmesi hakkında açıklama

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki normalleşme anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını ancak ilhak planlarının terk edilmesi gerektiğini belirtti.

Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail-BAE normalleşmesinden memnuniyet duyuyoruz. Bu iki tarafın da çıkarına ve bölgesel istikrar için önemli." ifadesini kullandı.

Batı Şeria'daki ilhakın askıya alınmasını olumlu bir adım olarak değerlendiren Borrell, "Şimdi planlar hep birlikte terk edilmeli. AB, uluslararası anlamda üzerinde uzlaşılmış parametreler temelinde iki devletli çözüm hakkındaki İsrail-Filistin müzakerelerinin sürmesini umut etmektedir." ifadesine yer verdi.

BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, dün İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu da Trump’ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.

BAE'nin resmi ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

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