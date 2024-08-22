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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail askerinden Tulkerim'de evini kurşunladığı Filistinliye: Evin güzeldi ama, üzgünüz

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentine baskın düzenleyen İsrail askerleri, evini kurşun yağmuruna tutarak kullanılamaz hale getirdikleri Filistinliye "evin güzeldi ama şu an kullanılamaz halde, üzgünüz" dedi.

Qais Omar Darwesh Omar, Gülşen Topçu, Esat Fırat  | 22.08.2024 - Güncelleme : 22.08.2024
İsrail askerinden Tulkerim'de evini kurşunladığı Filistinliye: Evin güzeldi ama, üzgünüz Fotoğraf: Issam Rimawi - AA

Tulkerim

İsrail askerleri bugün Tulkerim'e düzenlediği ve 14 saat süren baskında, Ektaba ilçesinde yaşayan Ahmed Nasr (30) isimli Filistinlinin evini kurşun yağmuruna tuttu.

AA muhabirine yaşadıklarını anlatan Nasr, eşi ve 3 yaşındaki ikizleriyle birlikte evde bulundukları sırada İsrail kurşunlarının hedefi olmaktan son anda kurtulduklarını belirtti.

Nasr, "Sabah evin dört bir yanından gelen kurşun sesleriyle uyandık. Yaklaşık 40 dakika boyunca eşim ve çocuklarımla birlikte yatağın altından çıkamadık. Ne oluyor? diye birkaç kez bağırdım ama nafile. Babamın evin önüne park ettiği otomobil Energa anti-tank füzesiyle vuruldu ve tamamen yandı." dedi.

Evde "aranan" bir kişi olduğunu iddia eden İsrail askerlerinin yaptıkları arama sonucu kendisi, eşi ve çocuklarından başka kimseyi bulamadığını kaydeden Nasr, şöyle devam etti:

"Evden çıktıktan sonra bir asker bana 'iki saat önce evin güzeldi ama şu an kullanılamaz halde, üzgünüz' dedi. Ne diyebilirim ki, evim kullanılamaz halde, her yer kurşunlandı, babamın otomobili yandı, İsrail askeri de bana 'üzgünüz' diyor."

İsrail ordusu sabah saatlerinde Tulkerim kampına baskın düzenlemiş, baskına karşı çıkan Filistinliler ile İsrail askerleri arasında silahlı çatışmalar yaşanmıştı.

İsrail ordusunun, insansız hava aracıyla (İHA) bir Filistinlinin evini bombalaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 640 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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