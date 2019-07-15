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Dünya

AB'den İran nükleer anlaşması açıklaması

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini, "İran'ın nükleer anlaşmayı yeniden tam olarak uygulaması için çalışacağız" dedi.

Yusuf Hatip   | 15.07.2019
AB'den İran nükleer anlaşması açıklaması

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İran'ın nükleer anlaşmayı yeniden tam olarak uygulaması için çalışacaklarını söyledi.

Mogherini, Brüksel'deki AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, İran nükleer anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AB ülkelerinden bakanlarla bugün yapılan toplantıda İran nükleer anlaşmasının korunması ve tam olarak uygulanması için atılabilecek adımları görüştüklerini belirten Mogherini, "İran'ın nükleer anlaşmayı yeniden tam olarak uygulaması için çalışacağız." ifadesini kullandı.

Mogherini, İran nükleer anlaşmasına bağlı kalan tarafların, Tahran'ın ihlallerini önemli bir uyumsuzluk olarak görmediğini kaydederek, tarafların anlaşmada yer alan ihtilaf çözüm mekanizmasını İran'a karşı şu an için işletmeyi düşünmediklerini söyledi.

İran'ın nükleer anlaşma aleyhinde aldığı kararların geri dönülebilir olduğuna dikkati çeken Mogherini, "İran'ın yeniden nükleer anlaşmaya uymasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İran'dan uranyum zenginleştirme hamlesi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmada ülkesinin beklentilerinin yerine getirilmediği gerekçesiyle anlaşma çerçevesindeki taahhütlerinden bazılarına riayet etmemekle ilgili 60 günü içeren "İkinci Adım" uygulamalarını devreye soktuklarını açıklamıştı.

Arakçi, 7 Temmuz'da da "Bugün ilk 60 günün sonuna geldik. İsteklerimiz yerine getirilmediği için İkinci Adım'ı uygulamaya koyuyoruz. İkinci Adım'da (nükleer anlaşmada) taahhüt ettiğimiz zenginleştirme oranı ve miktarına riayet etmeyeceğimizi ilan ediyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak adlandırılan nükleer anlaşma, Tahran'a yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdürme hakkı veriyor. Anlaşma çerçevesinde İran, en çok 300 kilogram uranyumu elinde tutabiliyor.

Anlaşma İran'a 300 kilogramın üzerindeki uranyumu uluslararası piyasada satarak karşılığında doğal uranyum alabilme imkanı tanıyor. İran ayrıca anlaşmaya göre, ağır su stokunu 130 tonun altında tutmak zorunda ve aşımı halinde ülke dışına çıkarmakla yükümlü bulunuyor.

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