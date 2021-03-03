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Dünya

AB'den İngiltere'ye 'Brexit anlaşmasını ihlal' suçlaması

Avrupa Birliği, Kuzey İrlanda'ya giden ürünlere bir süre daha gümrük kontrolü yapmayacağını açıklayan İngiltere'yi, Brexit anlaşmasını ve uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı.

Ata Ufuk Şeker   | 03.03.2021
AB'den İngiltere'ye 'Brexit anlaşmasını ihlal' suçlaması

Brüksel

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, İngiliz hükümetinin, Kuzey İrlanda ile özellikle gıda ve tarım ürünleri ticaretinde 1 Ekim tarihine kadar gümrük denetimi yapmayacağını bildirmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İngiltere'nin tek taraflı eyleminden endişe duyulduğu belirtilerek, bunun AB ve İngiltere arasındaki Brexit Ayrılık Anlaşması ve Kuzey İrlanda Protokolü'nün ihlali anlamı taşıdığı kaydedildi.

İngiltere'nin daha önce de Brexit anlaşmasının bazı maddelerini değiştirecek bir tasarı girişiminde bulunduğu anımsatılan açıklamada, İngiltere’nin AB’ye bilgi vermeden, tek taraflı biçimde davranmasının yapıcı olmadığı ve hayal kırıklığına neden olduğu bildirildi.

Açıklamada, bu durumun uluslararası hukuka aykırı olduğuna işaret edilerek, AB Komisyonu'nun Brexit anlaşmasında belirlenmiş yasal yollara başvuracağı belirtildi.

Taraflar arasında yapılan Brexit anlaşmasına göre, İngiltere AB'den ayrılsa da Kuzey İrlanda AB'yle gümrük birliği içinde kalmayı sürdürecekti.

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürüttü.

Taraflar, 1 Ocak'tan itibaren gümrük vergisi ve kota olmadan ticareti sürdürecek ticaret anlaşması imzalamıştı.

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