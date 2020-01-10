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Dünya

AB'den düşen Ukrayna uçağına ilişkin detaylı soruşturma çağrısı

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel, Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağına ilişkin soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu.

Şerife Çetin   | 10.01.2020
AB'den düşen Ukrayna uçağına ilişkin detaylı soruşturma çağrısı

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağına ilişkin "açık ve detaylı" soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu.

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Michel, hayatın kaybedenlerin yakınlarının ne olup ne bittiğini bilme hakkına sahip olduğunu kaydetti.

Michel, "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun düşen Ukrayna uçağına ilişkin açık ve detaylı soruşturma çağrılarını destekliyorum." ifadesini kullandı.

İran'da düşen Ukrayna Havayolları uçağı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Boeing 737 tipi yolcu uçağı önceki gün İran'ın, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurmasından saatler sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İranlı yetkililer, uçağın teknik bir arıza nedeniyle düştüğünün sanıldığını açıklamış, Ukraynalı yetkililer de ilk etapta aynı fikirde olduklarını duyurmuştu. Ancak daha sonra kara kutuları bulunan uçağın düşüş nedeninin henüz bilinmediği ifade edilmişti.

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade, uçağın düşme nedeninin kara kutuların analizinden sonra açığa çıkacağını belirterek, kara kutuların, Kaza Yönetim Komitesi tarafından İran'da inceleneceğini, Ukraynalıların da komite toplantılarına iştirak edebileceğini bildirmişti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise uçağın İran'a ait füze ile kazara vurulduğuna dair kanıtlar olduğunu açıklamıştı.

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