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Dünya, Koronavirüs

AB'den AstraZeneca'ya aşı tedarik uyarısı

Avrupa Birliği Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliği Genel Müdürü Gallina, "Bu ihmal edilebilecek bir konu olmadığı için harekete geçmeyi planlıyoruz." dedi.

Ata Ufuk Şeker   | 23.03.2021
AB'den AstraZeneca'ya aşı tedarik uyarısı Fotoğraf: Özge Elif Kızıl/AA

Brüksel

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliği Genel Müdürü Sandra Gallina, AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı tedarikini sağlaması için ellerindeki bütün araçları kullanmaya hazır olduklarını söyledi.

Gallina, Avrupa Parlamentosu (AP) Bütçe Komitesi'nde, AB'nin aşı üreticileri ile yaptığı ön alım anlaşmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

BioNTech-Pfizer ve Moderna'nın aşı sözleşmelerindeki taahhütlerini önemli ölçüde karşılamakta olduklarını belirten Gallina, AstraZeneca ile ise sözleşmeye ilişkin "ciddi sorun" yaşadıklarını vurguladı.

Gallina, AstraZeneca aşısının daha uygun fiyatlı olduğu, daha kolay nakliye edildiği ve yılın ilk yarısında yüksek sayılarda tedarik sağlanacağı için tercih edildiğini anımsatarak, henüz AstraZeneca'nın taahhüt ettiği aşı miktarının dörtte birini bile alamadıklarını söyledi.

AB'nin bu konuda tedbir alacağına işaret eden Gallina, "Bu ihmal edilebilecek bir konu olmadığı için harekete geçmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Gallina, AstraZeneca'nın AB'ye aşıları sağlaması için ellerindeki bütün araçları kullanmaya hazır olduklarını ifade etti.

AB Komisyonu Başkanı Urusla von der Leyen, geçen hafta yaptığı açıklamada, AstraZeneca'nın ilk çeyrekte 90 milyon doz aşı sağlaması gerektiğini, bunu önce 40 milyon doza, sonra da 30 milyon doza indirdiğini, ikinci çeyrekte başta 180 milyon doz sağlamayı taahhüt ettiğini ancak bunu 70 milyon doza düşürdüğünü belirtmişti.

AB'nin bugüne kadar opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 600 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 460 milyon doz aşı almak için sözleşmesi bulunuyor.

Şu ana kadar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson firmaları tarafından üretilen aşılar AB'de kullanım onayı aldı.

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