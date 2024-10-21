Dolar
34.25
Euro
37.09
Altın
2,722.46
ETH/USDT
2,680.10
BTC/USDT
67,600.00
BIST 100
8,654.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'nin Pensilvanya eyaletinde öldüğü yerin St. Luke's Hastanesinin Monroe kampüsünden yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'yı kabul etti. - VTR-
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD'den Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yeni savunma yardımı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'ya 400 milyon dolar değerinde yeni savunma yardımı yapacaklarını duyurdu.

Davit Kachkachishvili  | 21.10.2024 - Güncelleme : 21.10.2024
ABD'den Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yeni savunma yardımı

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinde temaslarda bulunan ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin'i kabul etti.

Toplantı öncesinde konuşan Zelenskiy, ülkesine destek verdiği için ABD'ye teşekkür etti.

Zelenskiy, ABD'nin, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Kiev'e sağladığı yardımın önemini de vurguladı.

Austin ise ABD'nin Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini belirterek, "Bugün, Ukrayna'ya mühimmat, askeri teçhizat ve silahlar için 400 milyon dolarlık bir Başkanlık Yardım Paketi tahsis edildiğini duyurmak istiyorum." dedi.

Ukrayna Savunması Temas Grubunu bir kez daha toplamak istediğini kaydeden Austin, "Ukrayna'nın kazanması için Ukrayna'ya güvenlik yardımı sağlamak üzere 50'den fazla ülkeden oluşan bir koalisyonla çalışıyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Aydın Valiliğini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha'yı kabul etti
15 Temmuz şehidinin babasından FETÖ elebaşının ölümüne ilişkin, "O sahtekarın tekiydi" açıklaması
Artvin'de bir köyde heyelan riski nedeniyle 8 ev tahliye edildi
Gazi hakimden "Elebaşı Gülen'in yargılanmasını, bizim hapishanelerde ölmesini isterdim" açıklaması

Benzer haberler

ABD'den Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yeni savunma yardımı

ABD'den Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yeni savunma yardımı

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünün ardından örgüt içindeki liderlik ve parçalanma tartışmaları gündemde

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha: Ukrayna'nın Barış Formülü, kalıcı ve kapsayıcı adil bir barış için tek seçenektir

Sinvar'ın ölümü İsrail'i durduracak mı?

Sinvar'ın ölümü İsrail'i durduracak mı?
ABD Savunma Bakanı Austin, Ukrayna'da

ABD Savunma Bakanı Austin, Ukrayna'da
İsrail'in Lübnan'a saldırıları sonlandırmak için taleplerini ABD'ye ilettiği iddia edildi

İsrail'in Lübnan'a saldırıları sonlandırmak için taleplerini ABD'ye ilettiği iddia edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet