Dolar
34.26
Euro
37.12
Altın
2,721.11
ETH/USDT
2,661.90
BTC/USDT
66,906.00
BIST 100
8,654.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

IMF ve Dünya Bankasının yıllık toplantıları başladı

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının yıllık toplantıları, Orta Doğu'daki çatışmaların yoğunlaşmasıyla belirsizliklerin yüksek ve küresel ekonomik büyümenin zayıf kalmaya devam ettiği bir dönemde başladı.

Dilara Zengin Okay  | 21.10.2024 - Güncelleme : 21.10.2024
IMF ve Dünya Bankasının yıllık toplantıları başladı

Washington

Küresel finansın liderlerini ABD'nin başkenti Washington'da bir araya getirecek toplantılar 26 Ekim'e kadar sürecek.

IMF ve Dünya Bankasının her sene düzenlediği toplantılara, birçok ülkenin maliye bakanları, merkez bankası başkanları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenler katılacak.

ABD'de başkanlık seçimlerinin yaklaştığı ve Orta Doğu ile Avrupa'daki savaşların etkisiyle belirsizliğin yüksek kalmaya devam ettiği dönemde düzenlenen toplantılarda, zayıf küresel ekonomik büyüme, yükselen borç seviyeleri, iklim değişikliği ve yapay zeka gibi konular masaya yatırılacak.

Toplantılar kapsamında, küresel ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı başta Dünya Ekonomik Görünüm Raporu olmak üzere Küresel Finansal İstikrar Raporu ile Mali İzleme Raporu gibi önemli raporlar açıklanacak.

İki kurum tarafından Genel Kurul, Kalkınma Komitesi ve Uluslararası Para ve Finans Komitesi toplantılarının yanı sıra bölgesel brifingler, basın toplantıları ile uluslararası kalkınmaya, küresel ekonomiye ve finansal piyasalara odaklanan birçok forum düzenlenecek.

Aynı zamanda, G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı da yıllık toplantılar marjında yapılacak.

Toplantılara Türkiye'yi temsilen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katılacak. Şimşek'e Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da eşlik edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gazi hakimden "Elebaşı Gülen'in yargılanmasını, bizim hapishanelerde ölmesini isterdim" açıklaması
Bingöllü 15 Temmuz gazileri, FETÖ elebaşı Gülen'e haklarını helal etmiyor
Milli Savunma Bakanı Güler, Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha ile görüştü
FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüne şehit babasından "Cezaevinde sürünmesini isterdim" tepkisi
15 Temmuz şehidinin oğlu, "FETÖ elebaşı hesap vermeden öldüğü" için üzgün

Benzer haberler

IMF ve Dünya Bankasının yıllık toplantıları başladı

IMF ve Dünya Bankasının yıllık toplantıları başladı

Dünya Bankası, "Avrupa ve Orta Asya Ekonomik Güncelleme" raporunu yayımladı

Dünya Bankası, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ekonomilerinin bu yıl yüzde 2,2 büyümesini bekliyor

IMF, iletişim ve güvenin ekonomik reformlara desteği artıracağını belirtti

IMF, iletişim ve güvenin ekonomik reformlara desteği artıracağını belirtti
Dünya Bankası kredi verme kapasitesini artıracak yeni adımlarını açıkladı

Dünya Bankası kredi verme kapasitesini artıracak yeni adımlarını açıkladı
IMF, yüksek belirsizliğin küresel finansal istikrarı tehdit edebileceğini belirtti

IMF, yüksek belirsizliğin küresel finansal istikrarı tehdit edebileceğini belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet