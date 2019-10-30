Euro
6.39
Dolar
5.75
BIST 100
99,838.30
Altın
1,487.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'den Türkiye'ye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Safvan Allahverdi   | 30.10.2019
ABD'den Türkiye'ye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Washington

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, mesajında, "ABD hükümeti adına, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıl dönümünü kutlayan Türk halkını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Pompeo, "Halklarımız arasındaki sağlam ilişki, iki ülke arasındaki ortaklığın da temelidir. NATO ve Güvenlik partnerleri olarak onlarca yıldır bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağladık. Birlikte çalıştığımız zaman insanlarımız daha güçlü ve daha başarılı." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beklentiler ve gerçekler arasında Trump yönetiminin Afrika politikası
Barış Pınarı Avrupa’nın 'ikiyüzlülüğünü' ifşa etti
Suudi Arabistan Hamas üzerindeki baskıyı artırıyor
Stratejik pragmatizmin gölgesinde Çin-Hindistan ilişkilerinin geleceği
Avrupa’nın Suriye'de iflas eden Türkiye politikası

Benzer haberler

ABD'den Türkiye'ye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

ABD'den Türkiye'ye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

NATO'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

'NATO, Afganistan konusunda kararlılığını koruyor'

'NATO, Afganistan konusunda kararlılığını koruyor'
'Türkiye ile Rusya arasındaki mutabakat muhtırasını uygulayanların haklarına saygı duyulacak'

'Türkiye ile Rusya arasındaki mutabakat muhtırasını uygulayanların haklarına saygı duyulacak'
'Savunmaya yatırım yapmaya devam etmeliyiz'

'Savunmaya yatırım yapmaya devam etmeliyiz'