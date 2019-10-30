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Dünya

ABD'den Japonya'ya 4,5 milyar dolarlık F-15 modernizasyonu

ABD Dışişleri Bakanlığı, F-15J tipi uçaklarının modernizasyonu için Japonya'ya 4,5 milyar dolar değerinde "Dış Askeri Satış" yapılmasına onay verdi.

Kasım İleri   | 30.10.2019
ABD'den Japonya'ya 4,5 milyar dolarlık F-15 modernizasyonu

Washington

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Japonya'nın 98 adet F-15J uçağını 'Süper Avcı' konfigürasyonuna yükseltmek üzere Japonya'ya 4,5 milyar dolarlık muhtemel Dış Askeri Satış yapma kararını onayladı." ifadesi kullanıldı.

Satışın Japon hava kuvvetlerine kritik bir savunma kabiliyeti sağlayacağı ifade edilen açıklamada, "Teklif edilen ekipman ve destek satışı, bölgedeki temel askeri dengeyi bozmayacak." denildi.

Açıklamada, satış onayı konusunda ABD Kongresine tebligat gönderildiği ifade edildi.

Kongrenin 30 gün içinde itiraz etmemesi durumunda satış işlemleri başlıyor.

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