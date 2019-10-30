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Dünya

WhatsApp, İsrailli siber firmasına casusluk davası açtı

Sosyal iletişim ağı WhatsApp, İsrailli siber gözetim firması NSO Group’a, şirketin mesajlaşma hizmetini geniş kapsamlı casusluk için kullandığı gerekçesiyle dava açtı.

İslam Doğru   | 30.10.2019
WhatsApp, İsrailli siber firmasına casusluk davası açtı

New York

Sosyal iletişim ağı WhatsApp’ın İsrailli siber gözetim firması NSO Group’a, şirketin mesajlaşma hizmetini geniş kapsamlı casusluk için kullandığı gerekçesiyle dava açtığı belirtildi.

New York Times’ta yer alan habere göre, WhatsApp’ın federal mahkemeye verdiği dilekçede, siber gözetim şirketi NSA Group’un WhatsApp uygulaması üzerinden 20 ülkede, aralarında 100 gazeteci ve insan hakları aktivistlerinin de bulunduğu 1400'den kişiden fazla kişiyi izlediği öne sürüldü.

Gazete haberinde WhatsApp’ın açıklamasına da yer verildi.

Telefonu hacklenen söz konusu kullanıcılarının özel mesajla bilgilendirildiğini açıklayan WhatsApp yetkilileri, ABD California Kuzey Bölgesi Mahkemesine açılan dava ile de İsrailli firma NSO Group’un "kendi servislerini kullanmasının kalıcı olarak yasaklanmasını" talep ettiklerini bildirdi.

Açıklamada, "Dünyanın neresinde olursa olsun, insanların bireysel hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmemesinden emin olmak için siber silahların yasal olarak güçlü bir şekilde denetlenmesi gerekir.” ifadelerine yer verildi.

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