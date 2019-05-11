Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.72
Dolar
5.99
BIST 100
88,533.40
Altın
1,285.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'den Orta Doğu'ya yeni yığınak

ABD "USS Arlington" amfibi gemisi ile bir Patriot hava savunma bataryasını Orta Doğu'ya gönderiyor.

Kasım İleri   | 11.05.2019
ABD'den Orta Doğu'ya yeni yığınak

Washington

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'la artan gerilim üzerine Orta Doğu'ya "USS Arlington" amfibi savaş gemisini ve bir Patriot hava savunma bataryasını sevk ettiğini açıkladı.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "Savunma Bakan Vekili (Patrick Shanahan), ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığının hafta başında talep ettiği ek askeri güç talebinin bir parçası olarak, komutanlığın görev bölgesine USS Arlington (LPD-24) gemisi ve bir Patriot bataryasının gönderilmesini onayladı." ifadelerine yer verildi.

Bu unsurların da İran'ın ABD'ye ait bazı hedeflere saldırmayı planladığı iddiaları üzerine hafta başında bölgeye gönderilen "USS Abraham Lincoln" Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile Bombardıman Görev Gücüne katılacağı belirtilen açıklamada, "Savunma Bakanlığı İran rejimi, ordusu ve destekledikleri güçlerin faaliyetlerini yakından izlemektedir." denildi.

ABD, hafta başında İran'ı hedef göstererek, USS Abraham Lincoln uçak gemisi ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçağından oluşan bir görev grubunu Körfez bölgesine sevk etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - CENTCOM'un Suriye'de teröre zemin hazırlayan politikaları
Küresel ekonomi politik ve Doğu Akdeniz’de enerji düğümü
Doğu Akdeniz enerji denklemi
Hindistan seçimlerinde sona doğru
Yüzyılın anlaşması ya da yüzyılın işgali

Benzer haberler

Malezyalı kayıp iş adamına ABD seçimlerini finanse etme suçlaması

Malezyalı kayıp iş adamına ABD seçimlerini finanse etme suçlaması

Trump'tan 'ABD-Çin ticaret görüşmeleri' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Rusya'da Putin ve Lavrov'la görüşecek

Devrim Muhafızları'ndan Trump'ın müzakere teklifine ret

Devrim Muhafızları'ndan Trump'ın müzakere teklifine ret
İran'da hükümetin nükleer kararına destek gösterileri

İran'da hükümetin nükleer kararına destek gösterileri
Filistin'den 'para, teslim olmamızı isteyen bir barış planını kabul ettiremez' açıklaması

Filistin'den 'para, teslim olmamızı isteyen bir barış planını kabul ettiremez' açıklaması