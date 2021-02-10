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Dünya

ABD'den Myanmar'da darbe yapan askerlere yaptırım

ABD Başkanı Biden, Myanmar'da sivil yönetime darbe yapan askerlere karşı yaptırım kararı aldıklarını belirterek, ordu liderlerine "sivil yöneticileri serbest bırakın" çağrısında bulundu.

Hakan Çopur   | 10.02.2021
ABD'den Myanmar'da darbe yapan askerlere yaptırım

Washington

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da yaptığı basın açıklamasında, Myanmar'daki darbe karşısında yönetiminin aldığı kararları duyurdu.

Bir kez daha darbeyi kınayan ve darbe yapan ordu liderlerine "sivil yöneticileri serbest bırakın" çağrısında bulunan Biden, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde konuyu gündeme getirdiklerini ve aynı zamanda uluslararası müttefiklerle darbe konusunu görüştüklerini aktardı.

"Ordu, derhal (darbe yaparak) eline aldığı gücü geri vermeli, demokratik yollarla seçilmiş siyasi liderleri ve aktivistleri serbest bırakmalı ve Burma halkının iradesine saygı göstermelidir." ifadesini kullanan Biden, yeniden demokrasiye dönene kadar darbeci askerlere yaptırım getirdiklerini açıkladı.

Biden, "Bugün darbenin liderlerine yaptıklarının sonuçlarını göstermek üzere bazı adımlar atıyoruz. Darbeyi yapan askeri liderlere, onların iş ortaklarına ve aile üyelerine derhal yaptırım imkanı sunan başkanlık kararnamesini onayladım." diye konuştu.

ABD Başkanı Biden, Myanmar halkının ihtiyaçları doğrultusunda sağlık yardımları, sivil toplum destekleri ve benzeri toplumsal destekler hariç Myanmar yönetimine ekonomik yaptırımları da uygulayacaklarını kaydetti.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan ederken, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamıştı. Türkiye de en sert tepki veren ülkelerin başında gelirken, ABD, Myanmar'a yaptırımları geri getirmeyi gündemine almıştı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken, polis yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuş, ordu ise bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı.

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