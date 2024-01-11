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Dünya

ABD'de başkan aday adayı DeSantis'ten Filistinlilerin Gazze'den çıkarılması görüşüne destek

Dildar Baykan Atalay, Burak Dağ  | 11.01.2024 - Güncelleme : 11.01.2024
ABD'de başkan aday adayı DeSantis'ten Filistinlilerin Gazze'den çıkarılması görüşüne destek

Ankara

ABD'de Cumhuriyetçi başkan aday adayı Florida Valisi Ron DeSantis, İsrail'in Gazze konusundaki kararlarında sonuna kadar desteklenmesi gerektiğini savunarak, bazı İsrailli milletvekillerinin Gazze'deki Filistinlilerin, başka ülkelere yerleştirilmesi yönündeki açıklamalarına destek verdi.

ABD'de Cumhuriyetçi başkan aday adayları DeSantis ve ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, CNN canlı yayınında yaptıkları tartışmada kozlarını paylaştı.

Aday adaylarına, bazı İsrailli milletvekillerinin Gazze'deki Filistinlilerin, başka ülkelere yerleştirilmesi yönündeki açıklamalarına katılıp katılmadıkları soruldu.

DeSantis, Filistinlilerin Gazze'den çıkartılmasına ilişkin pek çok sorunun bulunduğunu ancak İsrail'e ne yapması gerektiğini söylemeyeceğini kaydetti.

Sunucunun, soruyu yeniden yöneltmesi üzerine DeSantis, "Başkan olursam böyle bir şey yapmalarını istemem ancak ikinci bir Holokost'u geri püskürtmek için böyle bir şey yapmak zorunda kalırlarsa, Suudi Arabistan ve Mısır gibi ülkelerin, Filistinli Arapları alması gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

Halley ise bu soruya doğrudan yanıt vermedi.

"İki devletli çözüm" tartışması

İki aday adayı arasında Filistin'de "iki devletli çözüm" konusunda da tartışma yaşandı.

DeSantis, Haley'in ABD'nin BM Daimi Temsilciliği yaptığı dönemde Filistin'de iki devletli çözümü desteklediğini hatırlattı ve bunun bölgede kalıcı çözüm olmayacağını savundu.

Filistinlilerin İsrail'in "Yahudi bir devlet olarak var olma hakkını" tanımadığını öne süren DeSantis, "(İki devletli çözüm) Bu, İsrail'in yok oluşu için bir sıçrama tahtası olur. Bu nedenle başkanlığım döneminde, hiçbir koşul altında İsrail'i sözde iki devletli çözümü desteklemeye zorlamayacağım." dedi.

Haley ise BM'deki görevi sırasında "her gün İsrail'i desteklediğini" belirterek, iki devletli çözüm çağrısına İsrail'in ılımlı baktığını ancak Filistin'in masaya gelmediğini ileri sürdü.

ABD seçimlerine ilişkin yürüttüğü kampanya süresince İsrail'e desteğini açıkça gösteren Haley, "İsrail'in hiçbir zaman ABD'ye ihtiyacı olmadı, ABD'nin her zaman İsrail'e ihtiyacı olmuştur." dedi.

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