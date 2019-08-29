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Dünya

ABD'den Lübnan merkezli bankaya yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, Lübnan merkezli Jammal Trust Bank'ı ve bağlı kuruluşlarını Hizbullah'a destek verdiği gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.

Dildar Baykan   | 29.08.2019
ABD'den Lübnan merkezli bankaya yaptırım

Washington

ABD, Lübnan merkezli Jammal Trust Bank'ı ve bağlı kuruluşlarını Hizbullah'a destek verdiği gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD yönetimi, Jammal Trust Bank ve bağlı kuruluşlarına Hizbullah'ın finansman faaliyetlerine yardım ettikleri gerekçesiyle yaptırım uygulanmasına karar verdi.

Açıklamada, "bankanın intihar bombacılarının ailelerine para aktardığı" öne sürüldü.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da yaptığı açıklamada, söz konusu bankanın uzun süredir Hizbullah'ın finansal ve banka işlemlerinde payının olduğunu, bankanın eylemlerinin Lübnan mali sisteminin bütünlüğüne zarar verdiğini savundu.

Pompeo, "Bugünkü yaptırım kararı, Hizbullah teröristleri ve Lübnan'daki yasa dışı faaliyetlerle savaşmaktaki kararlılığımızı yansıtıyor." ifadesini kullandı.

4 Filistinliye yaptırım

Hazine Bakanlığından, İran Devrim Muhafızları'nın Kudüs Gücü ile Hamas arasında on milyonlarca dolar taşıdıkları gerekçesiyle 4 Filistinlinin de yaptırım listesine alındığı duyuruldu.

Açıklamada, Muhammad Sarur, Kamal Abdelrahman Aref Awad, Fawaz Mahmud Ali Nasser ve Muhammad Kamal al-Ayy isimli Filistinlilerin Hamas'a finans, teknoloji ve malzeme desteği verdiği öne sürüldü.

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