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Dünya

ABD'de, kimyasal sızıntıdan etkilenen East Palestine kasabası için sağlık programı başlatıldı

ABD yönetimi, 2023 yılında meydana gelen tren kazası sonrası bölgeye yayılan kimyasalların East Palestine kasabası sakinleri üzerindeki uzun vadeli etkilerini araştırmak için yeni bir sağlık programının başlatıldığını duyurdu.

Zeynep Katre Oran  | 20.06.2025 - Güncelleme : 20.06.2025
ABD'de, kimyasal sızıntıdan etkilenen East Palestine kasabası için sağlık programı başlatıldı

Ankara

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kimyasal sızıntıdan etkilenen Ohio eyaletinin East Palestine kasabası için başlatılan yeni sağlık girişiminin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.

Programın, tren kazası sonrası meydana gelen kimyasal sızıntının insan sağlığı üzerindeki etkisini incelemek ve bölge sakinlerinin ihtiyaç duydukları tıbbi bakıma erişmelerine yardımcı olmak amacıyla başlatıldığını belirten Vance, dönemin başkanı Joe Biden'ı da East Palestine sakinleri için "hiçbir şey yapmamakla" suçladı.

ABD yönetiminin 10 milyon dolarlık bütçe ayırdığı 5 yıllık program kapsamında, trenden sızan vinil klorür, etilen glikol ve benzen kalıntısı gibi tehlikeli kimyasallara maruz kalmanın uzun vadeli sağlık etkileri incelenecek.

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Ohio'da zehirli kimyasal taşıyan trenin raydan çıktığı kaza

ABD'nin East Palestine kasabası yakınlarındaki demir yolunda kimyasal madde taşıyan 150 vagonlu trenin 50 vagonunun 3 Şubat 2023'te raydan çıkarak patlaması çevre felaketine neden olmuştu.

Patlamalar sonrası çevreye yüksek miktarda zehirli kimyasalın yayılmasıyla bölge sakinlerinin tahliyesine karar verilmişti.

Hadisenin ardından bölge sakinlerinde baş ağrısı, göz yanması, öksürük ve halsizlik gibi şikayetler ile hayvan ölümlerine rastlanıldığı haberleri medyada yer almıştı.

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