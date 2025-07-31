ABD'den Filistinli yetkililere vize yaptırımı kararı
ABD Dışişleri Bakanlığı, "bölgedeki barışı tehlikeye attığı" gerekçesiyle bazı Filistinli yetkilileri yaptırım listesine aldığını ve bu kişilere vize verilmeyeceğini açıkladı.
Washington
Bakanlığın Kongre'ye gönderdiği bildirimde, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Filistin Yönetimi'nin (FY), 1989 ve 2002 tarihli taahhütlerine uymadığı ileri sürüldü.
Bakanlık, Filistinli yetkililerin "bölgesel barışı tehlikeye atacak" adımlar attığını, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve Uluslararası Adalet Divanı (UAD) gibi kuruluşlar aracılığıyla İsrail ile çatışmayı uluslararasılaştırmaya çalıştığını ve "terörizmi desteklediğini" savunarak yaptırım kararı aldıklarını açıkladı.
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Bu kapsamda, ABD yönetimi ilgili Filistinli yetkililere vize verilmeyeceğini aktardı.
FKÖ: ABD'nin Filistin yönetimi yetkililerine yaptırım uygulaması İsrail yanlısı bir karar
FKÖ Yürütme Komitesi Üyesi Vasıl Ebu Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının bu kararının, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 660 günden fazladır yürüttüğü soykırıma ortaklığın bir uzantısı olduğunu ifade etti.
ABD'yi İsrail'in ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin suçlarını desteklemekle itham eden Ebu Yusuf, şunları söyledi:
"Bu yaptırımlar, İsrail’in işgalini ve soykırımını desteklemek amacıyla uygulanmış olup, aynı zamanda New York Konferansı’nda bir grup ülkenin Filistin’i tanıma yönünde sergilediği olumlu tutumun ardından uluslararası alanda giderek önem kazanan Filistin meselesini ortadan kaldırmaya yönelik bir girişimdir."
FKÖ yetkilisi, bu kararın "İsrail işgaline ve Gazze Şeridi'nde devam eden soykırıma açık bir destek ve taraftarlık" anlamına geldiğini vurguladı.
Ebu Yusuf, yaptırımların aynı zamanda Filistin’in diplomatik temsiline darbe vurma girişimi olduğunu vurgulayarak "Bu karar, İsrail işgaline açık bir destektir." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.