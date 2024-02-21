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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri'yi "teröre teşvik" suçlamasıyla yargılama kararı aldı

İsrail'in, "teröre teşvik" suçlamasıyla Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve eski Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh İkrime Sabri hakkında iddianame hazırlama kararı aldığı bildirildi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Esat Fırat, Mahmut Geldi  | 21.02.2024 - Güncelleme : 21.02.2024
İsrail, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri'yi "teröre teşvik" suçlamasıyla yargılama kararı aldı

Kudüs

İsrail Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kudüs Bölgesi Başsavcılığının, Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı İkrime Sabri'ye, hakkındaki yargılama kararını tebliğ ettiği belirtildi.

Şeyh Sabri'nin "teröre teşvik" suçlamasıyla mahkemeye çağrılacağına işaret edilen açıklamada, Şeyh Sabri hakkındaki yargılama kararının hükümete bağlı hukuk müsteşarı ve devletin başsavcısının onayıyla alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Şeyh Sabri'nin İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinlilerin ailelerine taziyede bulunduğu aktarıldı.

Şeyh Sabri'nin yakınları ve ailesinin avukatı Halid Zabarka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu kararın İsrailli aşırı sağcı kesimlerin kışkırtmaları üzerine alındığını kaydederek, “Toplumdaki kaos durumunu ve resmi kurumlarla olan ilişkilerini istismar eden aşırı sağcı İsrailli grupların hak ihlalleri olduğu ve bu nedenle Şeyh Sabri dahil etkili Filistinli isimlerin kovuşturmaya maruz kaldığı açıktır.” dedi.

Zabarka, Şeyh Sabri’ye yönelik kışkırtmaların birkaç aydan beridir süregeldiğine dikkat çekerek, “Şeyh Sabri, Kudüs, Batı Şeria ve İsrail’e bağlı Filistin kentlerinde evlatlarını kaybeden ailelere taziye ziyaretinde bulunuyor. Bu dini, insani ve sosyal bir görevdir.” ifadelerini kullandı.

İsrail’in aldığı bu kararın siyasi hedeflere hizmet ettiğine işaret eden Zabarka, “İddianame henüz sunulmadı, şu anda bir sonraki adımın belirlenmesi için savcılığın yapacağı duruşma öncesindeki aşamadayız.” diye konuştu.

İsrail makamları, son yıllarda Şeyh İkrime Sabri’yi birçok defa gözaltına almış, soruşturmaya tabi tutmuş, Mescid-i Aksa’ya girişine engel ve yurtdışına çıkış yasağı koymuştu.

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