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Dünya

ABD'den 2030'a kadar elektrikli araçların satış payını yüzde 50'ye çıkarma hedefi

ABD Başkanı Joe Biden, 2030'a kadar ülkede satılacak tüm araçların yarısının elektrikli olmasını hedefleyen bir kararname imzalayacak.

Dilara Zengin   | 05.08.2021
ABD'den 2030'a kadar elektrikli araçların satış payını yüzde 50'ye çıkarma hedefi

Washington DC

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın temiz enerjiyle çalışan araçlara yönelik yeni eylemler açıklayacağı bildirildi.

Söz konusu eylemlerin, ABD'nin elektrikli araçlar ile iklim kriziyle mücadele konusunda ilerlemesini ve Çin'e karşı rekabet üstünlüğü kurmasını sağlayacağı belirtilen açıklamada, Biden'ın 2030'a kadar elektrikli araçların satış payını yüzde 50'ye çıkarmayı hedefleyen bir kararname imzalayacağı kaydedildi.

Açıklamada, kararnamenin tüketicilerin tasarruf etmesini sağlamak, kirliliği azaltmak, halk sağlığını artırmak, çevresel adaleti geliştirmek ve iklim kriziyle mücadele etmek için uzun vadeli yakıt verimliliği ve emisyon standartlarının geliştirilmesi sürecini de başlatacağı aktarıldı.

Otomobil üreticilerinden de Biden'ın elektrikli araç satışlarının payını yüzde 50'ye çıkarma hedefine destek geldi.

Ford, GM ve Stellantis tarafından yapılan ortak açıklamada, 2030 yılına kadar ABD'deki yıllık elektrikli araç satış hacminin yüzde 40-50 seviyelerine çıkarılması konusunda istekli oldukları vurgulandı.

Açıklamada, "En son ürün, teknoloji ve yatırım açıklamalarımız, ABD'nin elektrikli araçlara geçişinde lider olma konusundaki toplu taahhüdümüzü vurgulamaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Söz konusun hedefin gerçekleşebilmesi için devlet teşviklerinin gerekli olduğu vurgulanan açıklamada, otomobil üreticilerinin bu iddialı hedefleri mümkün kılacak politikaları yürürlüğe koymak için Biden Yönetimi ile çalışmaya istekli oldukları ifade edildi.

Birleşik Otomotiv İşçileri (UAW) Başkanı Ray Curry ise pazarlarını büyütmek ve üretimlerini genişletmek için milyarlarca dolar harcayan Çin ve Avrupalı üreticilerin gerisinde kaldıklarını belirterek ABD'de de yatırım yapılması gerektiğinin altını çizdi.

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