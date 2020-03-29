ABD'deki Zekat Vakfından 'Kovid-19 Acil Yardım Dağıtımı'
Merkezi Chicago’da bulunan Amerika Zekat Vakfı, ABD'nin değişik şehirlerinde yeni tip koronavirüs salgınından etkilenen kesimlere gıda, hijyen ve tıbbi malzeme yardımında bulundu.
New York
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- BİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleri
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- SON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritası
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- DÜNYADA ANLIK DURUM: Dünya haritası üzerinde son veriler
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
ABD’de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle Müslümanlara ait hayır kuruluşları, salgından etkilenenlere yardım çalışmalarına hız verdi.
Merkezi Chicago’da bulunan Amerika Zekat Vakfı (ZF), hafta sonu ülke genelinde belli şehirlerde yardım dağıtımı gerçekleştirdi.
Vakıf tarafından, “Kovid-19 Acil Yardım Dağıtımı” başlığı altında, ülkede salgından en fazla etkilenen eyaletlerden California ve New York’ta yüzlerce aileye gıda ve hijyen paketleri dağıtıldı.
Genelde düşük gelirli nüfusun yaşadığı New York’un Queens bölgesi ile California’nın San Barnardino ilçesindeki kuru gıda ve erzak dağıtımının yanı sıra ailelere sabun, şampuan ve deterjandan oluşan hijyen malzemeleri de verildi.
ZF Başkanı Halil Demir, AA muhabirine, gıda ve hijyen dağıtımında hedeflerinin 10 bin aileye ulaşmak olduğunu söyledi.
Hastanelere 24 bin tıbbi eldiven dağıtıldı
Demir, gıda ve hijyen yardımının yanı sıra Chicago’da daha çok siyahilerin yaşadığı düşük gelirli bölgelerde sağlık hizmeti veren New Roseland Community, St. Bernard ve Fransiscan St. James hastanelerine 24 bin tıbbi eldiven bağışladıklarını belirtti.
Yoksul kesimin kullandığı bu hastanelere gelecek günlerde 150 bin eldiven daha dağıtmayı planladıklarını vurgulayan Demir, “Bir Amerikan Müslüman hayır kurumu olarak, ilk elden 'öteki' olmanın ve ihmal edilmişliğin kötü sonuçlarını biliyoruz. Çoğunlukla yoksul Afrikan Amerikalılara hizmet veren bu hastanelerin acil ihtiyacına yardım etmek istiyoruz.” dedi.
The New Roseland Hastanesi Başkanı Tim Eagan da ZF’nin yardımlarına teşekkür ederek, “Hastane olarak bu dönemde karşılaştığımız en büyük zorluk, hayatta kalmak ve kapılarımızı her gün açık tutmak.” ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.