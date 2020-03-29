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Dünya, Koronavirüs

ABD'deki Zekat Vakfından 'Kovid-19 Acil Yardım Dağıtımı'

Merkezi Chicago’da bulunan Amerika Zekat Vakfı, ABD'nin değişik şehirlerinde yeni tip koronavirüs salgınından etkilenen kesimlere gıda, hijyen ve tıbbi malzeme yardımında bulundu.

Islam Doğru   | 29.03.2020
ABD'deki Zekat Vakfından 'Kovid-19 Acil Yardım Dağıtımı' Fotoğraf: Tayfun Coşkun /AA

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ


ABD'deki Zekat Vakfı'ndan salgından etkilenenlere 'Kovid-19 Acil Yardım Dağıtımı'

Merkezi Chicago’da bulunan Amerika Zekat Vakfı (ZF), ABD'nin değişik şehirlerinde salgından etkilenen kesimlere gıda, hijyen ve tıbbi malzeme yardımında bulundu. “Kovid-19 Acil Yardım Dağıtımı” başlığı altında bugün, ülkede salgından en fazla etkilenen eyaleti olan New York’ta yüzlerce aileye gıda ve hijyen paketleri dağıtıldı. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

ABD’de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle Müslümanlara ait hayır kuruluşları, salgından etkilenenlere yardım çalışmalarına hız verdi.

Merkezi Chicago’da bulunan Amerika Zekat Vakfı (ZF), hafta sonu ülke genelinde belli şehirlerde yardım dağıtımı gerçekleştirdi.

Vakıf tarafından, “Kovid-19 Acil Yardım Dağıtımı” başlığı altında, ülkede salgından en fazla etkilenen eyaletlerden California ve New York’ta yüzlerce aileye gıda ve hijyen paketleri dağıtıldı.

Genelde düşük gelirli nüfusun yaşadığı New York’un Queens bölgesi ile California’nın San Barnardino ilçesindeki kuru gıda ve erzak dağıtımının yanı sıra ailelere sabun, şampuan ve deterjandan oluşan hijyen malzemeleri de verildi.

ZF Başkanı Halil Demir, AA muhabirine, gıda ve hijyen dağıtımında hedeflerinin 10 bin aileye ulaşmak olduğunu söyledi.

Hastanelere 24 bin tıbbi eldiven dağıtıldı

Demir, gıda ve hijyen yardımının yanı sıra Chicago’da daha çok siyahilerin yaşadığı düşük gelirli bölgelerde sağlık hizmeti veren New Roseland Community, St. Bernard ve Fransiscan St. James hastanelerine 24 bin tıbbi eldiven bağışladıklarını belirtti.

Yoksul kesimin kullandığı bu hastanelere gelecek günlerde 150 bin eldiven daha dağıtmayı planladıklarını vurgulayan Demir, “Bir Amerikan Müslüman hayır kurumu olarak, ilk elden 'öteki' olmanın ve ihmal edilmişliğin kötü sonuçlarını biliyoruz. Çoğunlukla yoksul Afrikan Amerikalılara hizmet veren bu hastanelerin acil ihtiyacına yardım etmek istiyoruz.” dedi.

The New Roseland Hastanesi Başkanı Tim Eagan da ZF’nin yardımlarına teşekkür ederek, “Hastane olarak bu dönemde karşılaştığımız en büyük zorluk, hayatta kalmak ve kapılarımızı her gün açık tutmak.” ifadelerini kullandı.

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