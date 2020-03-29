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Dünya, Koronavirüs

Malezya'da polis kısmi sokağa çıkma yasağını İHA'larla gözetliyor

Malezya'da güvenlik güçleri, Kovid-19 salgınına karşı uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağına halkın uyum sağlayıp sağlamadığını denetlemek için İHA devreye soktu.

Ömer Faruk Yıldız   | 29.03.2020
Malezya'da polis kısmi sokağa çıkma yasağını İHA'larla gözetliyor

Kuala Lumpur


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Malezya'da güvenlik güçleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı bir haftadan fazladır süren ve günlük faaliyetlerin sınırlandırılmasını öngören kısmi sokağa çıkma yasağına halkın uyum sağlayıp sağlamadığını denetlemek için insansız hava araçlarını (İHA) devreye soktu.

Resmi haber ajansı Bernama'da yer alan habere göre, başkent Kuala Lumpur'da yasağı gündüz ve gece denetlemek üzere, ısı algılama özellikli 10 adet İHA kullanılmaya başlandı.

Hoparlör yerleştirilen İHA'lardan, sokağa çıkanlara siren ve anonslarla evlerine dönmeleri için uyarılar yapılacak.

Sokağa çıkma yasağına uymayan 482 kişi gözaltına alındı

Öte yandan Malezya Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, iki gün içinde kısmi sokağa çıkma yasağına uymayan 482 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Ülke genelinde yasağı denetlemek üzere 1046 yol barikatı kurulduğunu belirten Bakan İsmail, uygulamanın başladığı 18 Mart'tan bu yana 240 bin 544 aracın durdurulup kontrol edildiğini bildirdi.

Malezya genelindeki Kovid-19 vakası sayısının 2 bin 320 olduğu belirtilirken 27 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

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