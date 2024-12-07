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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD'deki Suriyeliler, Beyaz Saray'ın önünde Esed rejimini protesto etti

ABD'de bazı Suriyeliler, Beyaz Saray'ın önünde Beşşar Esed rejimini protesto etti.

Şerife Çetin  | 07.12.2024 - Güncelleme : 07.12.2024
ABD'deki Suriyeliler, Beyaz Saray'ın önünde Esed rejimini protesto etti Fotoğraf: Celal Güneş/AA

New York

"Özgür Suriye" çağrısıyla Lafayette Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, Beyaz Saray'a yürüdü.

Beyaz Saray'ın önünde bayraklarla dans eden göstericiler, "Özgür Suriye" sloganları attı.

Esed rejimini protesto eden göstericiler, aynı zamanda Halep ve Hama'nın Esed rejiminden kurtarılmasını kutlamak için tatlı dağıttı.

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