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Dünya

ABD'deki silahlı saldırılarda 4 kişi yaşamını yitirdi

ABD'de dün farklı eyaletlerde düzenlenen silahlı saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Tuğçenur Akgün  | 18.06.2023 - Güncelleme : 18.06.2023
ABD'deki silahlı saldırılarda 4 kişi yaşamını yitirdi

New York

Washington eyaleti Grant Bölgesi polis yetkililerine göre, cumartesi akşamı düzenlenen bir festival kapsamında Gorge Amfitiyatrosu'nun yakınındaki kamp alanında meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yetkililer, saldırganın gözaltına alındığını duyurdu.

Missouri eyaletinin St. Louis kentinde gece yarısı düzenlenen bir başka silahlı saldırıda ise bir kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

Illinois eyaletinde ise DuPage Bölgesi Polisi, cumartesi gece yarısı ülkede köleliğe son verilme günü olarak bilinen "Haziran 19" (Juneteenth) kutlaması sırasında açılan ateş sonucu en az 20 kişinin yaralandığını, bir kişinin de yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yetkililer, bir otoparkta meydana gelen saldırının ardından yaralıların hastanelere taşındığı bilgisini paylaştı.

Saldırganın kim olduğu ve motivasyonunun ne olduğuna ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

ABD'de köleliğe son verilme günü olarak bilinen "Haziran 19" (Juneteenth) günü dolayısıyla kutlamalar düzenleniyor.

Özgürlük Günü veya Kurtuluş Günü olarak da bilinen haziran ve ondokuz kelimelerinin kısaltılmış bir karışımı olan Juneteenth'in tarihi 19 Haziran 1865'e dayanıyor.

Silahlı Şiddet Arşivi sitesine göre, ABD'de bu yılın başından bu yana 307 toplu silahlı saldırı yapıldı.

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