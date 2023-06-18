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Dünya

İİT, Uganda'da okula düzenlenen terör saldırısını kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Uganda'nın batı sınırındaki bir okula düzenlenen 41 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısını kınadı.

Zeynep Hilal Karyağdı Duran  | 18.06.2023 - Güncelleme : 18.06.2023
İİT, Uganda'da okula düzenlenen terör saldırısını kınadı

İstanbul

Teşkilattan yapılan yazılı açıklamada, Uganda'da bir okula düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Uganda hükümetine ve halkına başsağlığı dilendi.

Açıklamada, İİT'nin söz konusu saldırıyı şiddetle kınadığı, terörün her şeklini reddettiği ve terörle mücadelede Uganda yönetiminin yanında olduğu ifade edildi.

Uganda'nın Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) sınırındaki Mpondwe bölgesinde bulunan bir okula düzenlenen terör saldırısında 38'i öğrenci 41 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

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