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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna'nın Odessa kentinde Babalar Günü savaş gölgesinde kutlandı

Rusya'nın füze saldırılarına maruz kalan Ukrayna'nın Odessa şehrinin sakinleri, Babalar Günü'nü savaşın gölgesinde kutladı.

Ekip  | 18.06.2023 - Güncelleme : 18.06.2023
Ukrayna'nın Odessa kentinde Babalar Günü savaş gölgesinde kutlandı Fotoğraf: Erçin Ertürk/AA

Kiev

Babalar Günü'nde ücretsiz girilen Odessa'daki hayvanat bahçesini çok sayıda kişi ziyaret etti.

Hayvanat bahçesinde çeşitli eğlence programlarına katılan ve aileleriyle fotoğraf çektiren babalar, duygularını AA muhabirine anlattı.

İki çocuk sahibi Valentin Garkuşa, ailesiyle zaman geçirmekten mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Ülkedeki duruma rağmen keyfim yerinde. Bugünü çocuklarımla birlikte geçirmek ve onlara zaman ayırmak istedim." dedi.

Savaşan Ukraynalı babaların cepheden sağ salim dönmelerini dileyen Garkuşa, şunları kaydetti:

"Çocukların babalarıyla sürekli etkileşimde olmalarını istiyorum. Her gün cephede olmak çok zor. Kardeşim şu an cephede savaşıyor. Yanına gönüllü olarak sürekli gidip geliyoruz. Bunun ne olduğunu iyi biliyorum. Orada durum korkunç. Tüm babalara sabır ve güç diliyorum. Ayrıca, babaların bir zamanlar çocuk olduklarını da unutmamalarını istiyorum."

Üç çocuk sahibi Andrey Potrebçuk da ülkenin barışa kavuşması temennisinde bulunarak, "Çocukların anne babalarını kaybetmesi çok zor. Bu, Rusya yüzünden oluyor." ifadelerini kullandı.

Potrebçuk, ailesinin mutluluğu için elinden geleni yaptığını belirtti.

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