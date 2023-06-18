Dolar
23.55
Euro
25.84
Altın
1,956.82
ETH/USDT
1,719.50
BTC/USDT
26,334.00
BIST 100
5,475.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Pence, Trump'ın yargılanmasının ABD ile ilgili dünyaya "korkunç bir mesaj" verdiğini söyledi

ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan eski Başkan Yardımcısı Mike Pence, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yargılanmasının ülkeyle ilgili dünyaya "korkunç bir mesaj" verdiğini savundu.

Tuğçenur Akgün  | 18.06.2023 - Güncelleme : 19.06.2023
Pence, Trump'ın yargılanmasının ABD ile ilgili dünyaya "korkunç bir mesaj" verdiğini söyledi

New York

Pence, NBC News'in "Meet the Press" programında, Trump'ın "devlete ait gizli belgeleri sakladığı" suçlamasıyla yargılandığı davaya ilişkin soruları yanıtladı.

Eski bir ABD Başkanı'nın mevcut yönetim tarafından yargılanmasının dünyaya ABD ile ilgili "korkunç bir mesaj" verdiğini söyleyen Pence, Trump'a yönelik iddianamenin kutuplaşmış Amerikan siyasetini daha da bölmeye hizmet ettiği değerlendirmesinde bulundu.

Pence, diğer yandan Trump'a yöneltilen iddiaların "ciddi" olmasına karşın, Başkan Joe Biden'ın evinden ve ofisinden çıkan gizli belgelere ve oğlu Hunter Biden hakkındaki iddialara ilişkin ilgili kurumların aynı tutumun sergilenmediğini ima etti.

Adalet Bakanlığının herkese eşit muamele göstermesi gerektiğini kaydeden Pence, başkan olursa Trump davasıyla ilgili af yetkisini kullanıp kullanmayacağına ilişkin soruya ise net bir yanıt vermedi.

Pence, "Cumhuriyetçi Parti ön seçimlerindeki bazı rakiplerimin neden eski Başkan'ın suçlu bulunacağını varsaydığını bilmiyorum." yorumunu yaptı.

2020 başkanlık seçimlerinde "sahtekarlık" yapıldığı yönündeki iddiaları ve 6 Ocak Kongre baskını olayları üzerine Trump ile arası açılan Pence, geçmişte, 2020 seçimleri konusunda Trump'ın, "hukuk ekibi tarafından yanlış yönlendirildiğini" görebileceğini umduğunu söyledi.

Pence, "Kendisini anayasanın önüne koyan hiç kimse başkan olmamalı." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana'da 4 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi Dağı'ndaki jandarmalara seslendi: Sizlerin duruşu bu milletin huzuru olacaktır
Ege Bölgesi'nde bazı illerde sağanak su baskınlarına neden oldu
İskenderun'da lodos hayatı olumsuz etkiledi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ercan Havalimanı yeni terminal binası ve pistini 20 Temmuz'a kadar yetiştireceğiz

Benzer haberler

ABD ve Çin Dışişleri Bakanları Pekin'de görüştü

ABD ve Çin Dışişleri Bakanları Pekin'de görüştü

Pence, Trump'ın yargılanmasının ABD ile ilgili dünyaya "korkunç bir mesaj" verdiğini söyledi

ABD'deki silahlı saldırılarda 4 kişi yaşamını yitirdi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin ile rekabet ve gerilimlerin arttığı dönemde Pekin'de

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin ile rekabet ve gerilimlerin arttığı dönemde Pekin'de
Biden, NATO üyeliği konusunda Ukrayna'ya ayrıcalık sağlanmayacağını söyledi

Biden, NATO üyeliği konusunda Ukrayna'ya ayrıcalık sağlanmayacağını söyledi
Çin, Orta Doğu’da ABD’nin bıraktığı "güç boşluğunu" doldurmaya mı çalışıyor?

Çin, Orta Doğu’da ABD’nin bıraktığı "güç boşluğunu" doldurmaya mı çalışıyor?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet