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Dünya

ABD'deki DMV bölgesinde Kovid-19 vaka sayısı bir haftada 2 kat arttı

ABD'de "DMV" bölgesi olarak da bilinen başkent Washington, Maryland ve Virginia eyaletlerindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pozitif vaka sayısının son bir haftada 2 kat artarak 20 bine ulaştığı bildirildi.

Safvan Allahverdi   | 17.04.2020
ABD'deki DMV bölgesinde Kovid-19 vaka sayısı bir haftada 2 kat arttı Fotoğraf: Yasin Öztürk/AA

Washington


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'de, Maryland, Virginia ve Washington'a ait sağlık müdürlüklerinin Kovid-19 vakalarına ilişkin yaptığı açıklamada, vaka sayısındaki yüksek artış dikkati çekti.

Açıklamalarda, üç bölgedeki Kovid-19 vakalarının son bir haftada iki kat arttığı vurgulanırken pozitif vaka sayısının 20 bine, ölüm sayısının ise 750'ye ulaştığı kaydedildi.

Salgınla mücadele kapsamında "Evde kal" talimatı verilen her üç bölgede, işsizlik oranında artış gözlemlenirken geçen haftadan bu yana 177 bin 450 kişinin işsizlik yardımına başvurduğu belirtildi.

Ofis, restoran ve gerekli olmayan tüm iş yerlerinin kapatılmasını içeren sosyal mesafe tedbirlerinin uygulanmaya başladığı DMV bölgesinde, geçen aydan bu yana toplam işsizlik başvurularının 390 bine ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

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