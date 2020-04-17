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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 681'e yükseldi

Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 761 artarak 18 bin 681'e yükseldi.

Yusuf Özcan   | 17.04.2020
Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 681'e yükseldi

Paris
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