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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD'deki California Üniversitesi'nde Filistin'e destek gösterileri yeniden başladı

ABD'deki California Üniversitesi'nde (UCLA) Filistin destekçisi öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla yeni dayanışma kampı kurdu.

Mücahit Oktay  | 24.05.2024 - Güncelleme : 24.05.2024
ABD'deki California Üniversitesi'nde Filistin'e destek gösterileri yeniden başladı

New York

Los Angeles'ta bir araya gelen yüzlerce öğrenci, UCLA Rektörü Gene Block'un ABD Kongresi'nde üniversiteye bağlı kampüslerde "Yahudi öğrencilerin güvenliğini sağlayamadığı" gerekçesiyle suçlandığı sırada yeniden protesto başlattı.

Kampüsteki "Kerckhoff Hall" binasının verandasında toplanan öğrenciler, ahşap barikatlar, metal çitler ve masalar kullanarak yeni kamp alanı oluşturdu.

Üniversite personeli, protestoculara kampüsü derhal terk etmeleri, aksi halde disiplin cezası alabilecekleri veya tutuklanabilecekleri uyarısında bulundu.

Filistin'e destek gösterisine katılan öğrencilerin bir kısmı bu uyarı üzerine protestoyu sonlandırdı fakat bazıları "Dodd Hall" okul binasında tekrar toplandı.

"UCLA öğretim üyeleri ve çalışanları olarak öğrencilerimizin yanında duruyoruz"

Öğrenciler, önceki gösterilerde polisin kendilerine karşı cop ve plastik mermi kullanmasının yanlış olduğuna dair sloganlar attı.

Filistin destekçisi öğrencilere bazı öğretim görevlileri ve sendika üyeleri de destek verdi. Göstericilerin taşıdığı pankartta "UCLA öğretim üyeleri ve çalışanları olarak öğrencilerimizin yanında duruyoruz." ifadesi yer aldı.

Saatlerce süren barışçıl protesto, polisin müdahalesiyle son buldu.

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