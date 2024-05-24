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Dünya

Eski ABD Başkanı Trump, 2024 başkanlık seçimleri için mitinglerine devam ediyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024'te yapılacak başkanlık seçimleri için 26 Mart'ta başladığı mitinglerine devam ediyor.

Muhammet Nazım Taşcı  | 24.05.2024 - Güncelleme : 24.05.2024
Eski ABD Başkanı Trump, 2024 başkanlık seçimleri için mitinglerine devam ediyor Fotoğraf: Selçuk Acar/AA

İstanbul

Trump, 2024'teki başkanlık seçimleri için New York'un Bronx bölgesindeki Crotona Parkı'nda bir araya gelen destekçilerine seslendi.

Konuşmasında ağırlıklı olarak ABD Başkanı Joe Biden'e yüklenen Trump, Biden'ın ekonomi ve sınır politikalarından Afro-Amerikalılar ve Hispaniklerin olumsuz etkilendiğini söyledi.

Trump, New York'ta krize yol açan göçmen akının orantısız şekilde siyahileri ve Hispaniklere zarar verdiğini, onların evlerini ve işlerini kaybettiğini savundu.

Seçmen kitlesinin dikkatini göçmen akınına çeken Trump'a destekçileri de "duvar inşa et, (göçmenleri) geri gönder" şeklinde sloganlar atarak destek verdi.

Trump, 2024'te yapılacak başkanlık seçimleri için 26 Mart'ta Teksas eyaletinin Waco kentinde ilk resmi kampanya mitingini düzenlemişti.

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