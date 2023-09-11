ABD'de11 Eylül terör saldırısı kurbanları anıldı
ABD'ye yönelik en büyük terör saldırısı olarak anılan 11 Eylül 2001 saldırılarının kurbanları, New York'ta yıkılan "İkiz Kulelerin" yerine inşa edilen anıt park, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Kongre'de düzenlenen törenlerle anıldı.
New York
New York'ta yıkılan "İkiz Kulelerin" yerine inşa edilen anıt parkta ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in katılımıyla gerçekleşen ve canlı yayımlanan törende, kurban yakınları, saldırıda hayatını kaybedenlerin isimlerini tek tek okudu.
ABD milli marşının okunduğu törende, hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
Törene katılanlar, hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu anıt havuzlara çiçekler bıraktı.
Çok sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen törene, ABD Başkanı Joe Biden'ın katılmaması dikkati çekti.
Törene, Harris'in yanı sıra New York Belediye Başkanı Eric Adams, New York Valisi Kathy Hochul, Florida Valisi Ron DeSantis, Senatör Kirsten Gillibrand, Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Üyesi Temsilci Jerry Nadler ve New York Başsavcısı Letitia James katıldı.
Kurbanlar ayrıca şehrin farklı yerlerinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı.
Pentagon'da ve ABD Kongresi'nde 11 Eylül terör saldırılarının kurbanları anıldı
Büyük bir ABD bayrağının asıldığı Pentagon'da düzenlenen anma töreni ise saygı duruşu ve milli marşın çalınmasıyla başladı, ardından saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri okundu.
ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, burada yaptığı konuşmada, 11 Eylül saldırılarında Pentagon'da hayatını kaybeden 184 kişiye işaret ederek, "Her yıl bu günü anmak içimizi acıtıyor ve bunu düzeltmek için yapılabilecek hiçbir şey yok." ifadesini kullandı.
Austin, yıllar geçtikçe 11 Eylül 2001'de yaşananların unutulduğunun hissedildiğini kaydederek, "Şunu bilin ki Savunma Bakanlığının kadın ve erkekleri bunu her zaman hatırlayacaktır. Hayatını kaybeden takım arkadaşlarımızın anısını her zaman onurlandıracağız. Kaybettiklerimizin anısına her zaman layık olmaya çalışacağız." dedi.
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley de 11 Eylül saldırılarını düzenleyen teröristlerin ABD demokrasisinden, anayasasından ve özgürlüğünden nefret ettiğini söyleyerek, "Onlar ülkemizi yıkmak istedi ama o gün ve sonrasında ABD korkuya ve nefrete boyun eğmeyeceğini gösterdi." diye konuştu.
ABD Kongresi'nde de 11 Eylül 2001'de İkiz Kuleler'e ilk uçağın çarptığı an olan saat 08.46'da, saldırıda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
11 Eylül 2001'de ne oldu?
Amerikan finans sisteminin kalbi New York, 11 Eylül sabahı İkiz Kuleler'e yönelik terör saldırılarıyla uyandı.
Newark, Boston ve Washington'dan havalanıp San Francisco ve Los Angeles'a giden 4 yolcu uçağının kaçırılmasının ardından Los Angeles'a giden Amerikan Airlines'a ait yolcu uçağı, yerel saatle 08.46'da İkiz Kuleler'in kuzey yönündeki binasına çarptı.
Kuzey kulesi alevler içinde yanarken, United Airlines'a ait kaçırılan diğer bir uçak da ilk saldırıdan 17 dakika sonra saat 09.03’te canlı yayında güney kulesine çarptı.
İkiz Kuleler hem ABD hem de tüm dünyanın canlı yayında izlediği saldırıların ardından milyonların gözü önünde dakikalar içinde yerle bir oldu ve Manhattan Adası toz bulutlarına büründü.
İkiz Kuleler'e saldırıların ardından kaçırılan bir diğer uçak ise ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasına çarptı.
Kaçırılan Flight 93 adlı son uçak ise Pennsylvania'nın Shanksville yerleşkesi kırsalında F-16'lar tarafından düşürüldü.
11 Eylül saldırıları sonucu uçakları kaçıran 19 saldırgan hariç New York, Washington ve Pennsylvania'da toplam 2 bin 977 kişi hayatını kaybetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.