Kremlin: Kuzey Kore lideri Kim yakında Rusya'yı ziyaret edecek
Kremlin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetiyle yakında Rusya'yı ziyaret edeceğini bildirdi.
Moskova
Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Kim'in Rusya'ya gerçekleştirmesi beklenen ziyaretine ilişkin bilgi verildi.
Putin'in davetiyle Kim'in Rusya'ya resmi bir ziyaret yapacağı bilgisine yer verilen açıklamada, ziyaretin "gelecek birkaç gün içerisinde" gerçekleşeceği ifade edildi.
Kim son olarak 2019'da Rusya'yı ziyaret ederek Vladivostok şehrinde Putin'le görüşmüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.