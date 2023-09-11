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Dünya

Kremlin: Kuzey Kore lideri Kim yakında Rusya'yı ziyaret edecek

Kremlin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetiyle yakında Rusya'yı ziyaret edeceğini bildirdi.

Emre Gürkan Abay  | 11.09.2023 - Güncelleme : 11.09.2023
Kremlin: Kuzey Kore lideri Kim yakında Rusya'yı ziyaret edecek

Moskova

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Kim'in Rusya'ya gerçekleştirmesi beklenen ziyaretine ilişkin bilgi verildi.

Putin'in davetiyle Kim'in Rusya'ya resmi bir ziyaret yapacağı bilgisine yer verilen açıklamada, ziyaretin "gelecek birkaç gün içerisinde" gerçekleşeceği ifade edildi.

Kim son olarak 2019'da Rusya'yı ziyaret ederek Vladivostok şehrinde Putin'le görüşmüştü.

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