Euro
6.99
Dolar
6.55
BIST 100
85,195.39
Altın
1,474.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüse ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD'de yapılan araştırmaya göre Kovid-19 havada 3 saate kadar yaşayabiliyor

ABD’de yapılan araştırmada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) havada saatlerce, yüzeyde de günlerce yaşayabildiği tespit edildi.

Islam Doğru   | 19.03.2020
ABD'de yapılan araştırmaya göre Kovid-19 havada 3 saate kadar yaşayabiliyor

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH), Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Princeton Üniversitesi ve UCLA'dan araştırmacılar tarafından yapılan ve The New England tıp dergisinde yayınlanan araştırmada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), öksürük veya hapşırık sonrası havada damlacıklar halinde üç saate kadar kalabildiği belirlendi.

Araştırmada, virüsün, plastik ve paslanmaz çelik gibi yüzeylerde 2 ila 3 güne kadar, kartonda 24 saate kadar ve bakır üzerinde sadece dört saate kadar yaşayabildiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Araştırmada enfekte hastayı taklit eden cihaz kullanıldı

Bilim adamlarının, virüsün ev veya hastane ortamlarındaki yüzeylerde ne kadar süre bulaşıcı kaldığını, enfekte olmuş bir hastayı öksürme, hapşırma veya nesnelere dokunma şeklinde taklit eden bir cihaz kullanarak tespit ettikleri kaydedildi.

Bilim insanları, virüsün havada ve yüzeylerde kalış süresine göre enfekte etme yeteneğini de zamanla keskin bir şekilde kaybettiği bilgisini paylaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanlığı: Provokatif koronavirüs paylaşımlarıyla ilgili 64 kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık personellerine teşekkür paylaşımı
Bakan Soylu: Şu anda 9 bin 800 kişiye karantinamız var
Nijerya'da Kovid-19'dan ilk ölüm gerçekleşti
TBMM Başkanı Şentop Sağlık Bakanı Koca'yı kabul etti

Benzer haberler

Nijerya'da Kovid-19'dan ilk ölüm gerçekleşti

Nijerya'da Kovid-19'dan ilk ölüm gerçekleşti

Sağlık Bakanlığının koronavirüs riskinin sorgulandığı internet sitesine bir saatte 100 bin ziyaret

ABD'de yapılan araştırmaya göre Kovid-19 havada 3 saate kadar yaşayabiliyor

Kolombiya, Kovid-19 nedeniyle ülkeye bütün girişleri durdurdu

Kolombiya, Kovid-19 nedeniyle ülkeye bütün girişleri durdurdu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Bilim Kurulu'nun önerilerine dikkat edilmeli

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Bilim Kurulu'nun önerilerine dikkat edilmeli
Kovid-19 vaka sayısı ülkelerde artıyor, yönetimler tedbirlerini sıkılaştırıyor

Kovid-19 vaka sayısı ülkelerde artıyor, yönetimler tedbirlerini sıkılaştırıyor