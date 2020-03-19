ABD'de yapılan araştırmaya göre Kovid-19 havada 3 saate kadar yaşayabiliyor
ABD’de yapılan araştırmada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) havada saatlerce, yüzeyde de günlerce yaşayabildiği tespit edildi.
New York
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Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH), Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Princeton Üniversitesi ve UCLA'dan araştırmacılar tarafından yapılan ve The New England tıp dergisinde yayınlanan araştırmada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), öksürük veya hapşırık sonrası havada damlacıklar halinde üç saate kadar kalabildiği belirlendi.
Araştırmada, virüsün, plastik ve paslanmaz çelik gibi yüzeylerde 2 ila 3 güne kadar, kartonda 24 saate kadar ve bakır üzerinde sadece dört saate kadar yaşayabildiğinin tespit edildiği aktarıldı.
Araştırmada enfekte hastayı taklit eden cihaz kullanıldı
Bilim adamlarının, virüsün ev veya hastane ortamlarındaki yüzeylerde ne kadar süre bulaşıcı kaldığını, enfekte olmuş bir hastayı öksürme, hapşırma veya nesnelere dokunma şeklinde taklit eden bir cihaz kullanarak tespit ettikleri kaydedildi.
Bilim insanları, virüsün havada ve yüzeylerde kalış süresine göre enfekte etme yeteneğini de zamanla keskin bir şekilde kaybettiği bilgisini paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.