Euro
7.71
Dolar
6.79
BIST 100
109,236.50
Altın
1,714.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de Washington DC kent konseyi polis reformunu onayladı

ABD'nin başkenti Washington DC'nin kent konseyi, ülkede son haftalarda gündeme gelen polis şiddetinin ardından polis teşkilatıyla ilgili reformlar içeren düzenlemeyi onayladı.

Dildar Baykan   | 09.06.2020
ABD'de Washington DC kent konseyi polis reformunu onayladı

Washington DC

Ülkede siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen geniş çaplı protestolarda talep edilen "polis reformu" konusunda son adım başkent Washington DC kent konseyinden geldi. 

Konseyde onaylanan yeni düzenlemeye göre, hakkında görevini kötüye kullandığına dair suçlama olan kişilerin işe alımı yasaklanırken görevi esnasında halka karşı şiddet kullandığı tespit edilen kişilerin de kimliklerinin açıklanması mecbur kılınıyor.

Düzenleme gereği Washington DC Metropol Polisi, barışçıl göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanamayacak.

Söz konusu düzenleme 90 gün geçerli olacak ve 225 güne kadar uzatılabilecek. Düzenlemelerin kalıcı hale gelmesi için konseyin kamuya açık oturumu ve yeniden oylama gerekiyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ürdün ve Filistin'de Kovid-19 vakaları arttı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Mısır'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1306'ya yükseldi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 296'ya yükseldi

Benzer haberler

ABD'de Washington DC kent konseyi polis reformunu onayladı

ABD'de Washington DC kent konseyi polis reformunu onayladı

ABD'de Demokratlar polise karşı soruşturma başlatmayı kolaylaştıracak yasa tasarısı hazırlığında

Washington'da binlerce kişilik Floyd protestosu

Trump'tan Washington Belediye Başkanı Bowser'a 'Fena halde beceriksiz' çıkışı

Trump'tan Washington Belediye Başkanı Bowser'a 'Fena halde beceriksiz' çıkışı
Washington DC'deki Floyd gösterileri sakin geçti

Washington DC'deki Floyd gösterileri sakin geçti

Washington DC'de bu gece sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak

Washington DC'de bu gece sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak