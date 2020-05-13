ABD'nin başkenti Washington'da 'evde kal' talimatı 8 Haziran'a uzatıldı
ABD'nin başkenti Washington'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen "evde kal" talimatı, 8 Haziran'a kadar uzatıldı.
Washington
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Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, kentteki Kovid-19 önlemlerine ilişkin güncelleme yayımladı.
Buna göre Washington DC'deki "evde kal" talimatı 8 Haziran'a kadar uzatılırken, evinden çıkan kişilerin de maske takması gerektiği vurgulandı.
Belediye Başkanı Bowser, kentteki Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesi için virüs vaka ve ölümlerinde iki haftalık düşüş görmeleri gerektiğini ancak şu ana kadar sadece 4 günlük düşüş görüldüğünü belirtti.
Nüfusu 720 binden fazla olan Washington DC'de bugüne kadar 6 bin 584 kişiye Kovid-19 teşhisi konulurken, 350 kişi hayatını kaybetti.
Bowser, 15 Nisan'da yaptığı açıklamada, "evde kal" talimatını 15 Mayıs'a kadar uzatmış ve okulların akademik takvim sonuna kadar tatil edildiğini belirtmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.