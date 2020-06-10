Ürdün ve Filistin'de Kovid-19 vakaları arttı
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı Ürdün'de 845'e, Filistin'de 661'e yükseldi.
İstanbul
Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 14 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Toplam vaka sayısının 845'e, iyileşen hasta sayısının ise 657'ye ulaştığı bildirilen açıklamada, virüs kaynaklı yeni vefat kaydedilmediği ifade edildi.
Ürdün'de şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti.
Filistin
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4'ü çocuk 7 kişinin daha enfekte olduğu duyuruldu.
Söz konusu kişilerin El Halil kentinin güneyindeki bir beldeden olduğu aktarılan açıklamada, böylece toplam vaka sayısının 661'e yükseldiği kaydedildi.
İyileşen hasta sayısının ise 559'a ulaştığı aktarılan açıklamada, Kovid-19 kaynaklı yeni vefat kaydedilmeyen ülkede toplam can kaybının 5 olduğu yinelendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.