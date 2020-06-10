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Dünya

Trump'ın Savunma Bakanı Esper'i görevden almanın eşiğinden döndüğü iddia edildi

ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in ülkedeki gösterilere karşı askeri sokağa indirme fikrini desteklemediğini söylemesinin, Başkan Donald Trump'ı çok kızdırdığı ve Esper'i görevden almanın eşiğine getirdiği ileri sürüldü.

Kasım İleri   | 10.06.2020
Trump'ın Savunma Bakanı Esper'i görevden almanın eşiğinden döndüğü iddia edildi

Washington

Wall Street Journal gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Esper'in ülkedeki protesto olaylarına karşı askeri güç kullanılması fikrine katılmadığını beyan etmesinin Trump ile Esper arasında ''derin uçuruma'' yol açtığı iddia edildi. 

Haberde, Trump'ın, Esper'i görevden almaya çok yakın olduğu ancak danışmanları ve Kongre üyeleriyle yaptığı görüşme sonrasında bu düşüncesinden vazgeçtiği belirtildi.

Danışmanların ve Trump'a yakın isimlerin, askeri sokağa indirme fikrinin neden olduğu tartışmaların ortasında Esper'in görevden alınmasının hükümetin içinde bulunduğu krizi daha da derinleştirebileceği uyarısında bulunduğu öne sürüldü.

Esper'in ise bu duruma hazırlıklı olduğu ve istifa mektubunu yazdığı iddia edildi.

Siyahi Amerikalı George Floyd'un Minnesota'da gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından başlayan protestolar şiddet olaylarına dönüşünce Trump, başta başkent Washington olmak üzere birçok eyalette askeri güç kullanma tehdidinde bulunmuştu.

Ulusal Muhafızların yanı sıra Pentagon 82'inci Hava İndirme Tümeni ve 10'uncu Dağ Tümeninden 1600 asker Washington yakınlarındaki üslere konuşlandırılmıştı.

Trump'ın ülkedeki olaylara karşı askeri güç kullanma tehdidi tartışmalara neden olunca Esper, askeri gücün sokağa inmesi taraftarı olmadığını belirtmişti.

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