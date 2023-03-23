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Dünya

ABD'de "TikTok yasaklanmasın" çağrısı

ABD'de Çinli sosyal medya platformu TikTok kullanıcıları, ifade özgürlüğü kapsamında platformun yasaklanmaması çağrısı yaptı.

Tuğçenur Akgün  | 23.03.2023 - Güncelleme : 23.03.2023
ABD'de "TikTok yasaklanmasın" çağrısı

New York

Bir grup TikTok kullanıcısı ve milletvekili, başkent Washington'da Kongre binası önünde bir araya geldi.

Temsilciler Meclisinde New York Temsilcisi olan milletvekili Jamaal Bowman, burada yaptığı açıklamada, 150 milyon Amerikalının TikTok kullandığını ve 5 milyon kadar küçük işletmecinin söz konusu uygulama üzerinden ürün ve hizmetlerini satıp geçimlerini sağladığını belirtti.

Bowman, TikTok'un sosyal medyada sorun teşkil eden tek platform olmadığını savunarak, Rusya'nın, Facebook üzerinden ABD'deki 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarına değindi.

Çin'e karşı ırkçılık, yabancı düşmanlığı yapılmaması gerektiğini kaydeden Bowman, "6 Ocak Kongre baskınından Myanmar'daki soykırıma kadar Amerikan sosyal medya şirketleri, kötülükleri ciddi şekillerde kolaylaştırmak için kullanıldı." dedi.

Bowman, eski Başkan Donald Trump'ın, "6 Ocak Kongre baskınını kışkırtmak üzere Twitter'ı kullandığını" savundu.

Milletvekili Marc Pocan da ifade özgürlüğüne işaret ederek, verilere yönelik endişelerde yalnızca TikTok'a odaklanılmasının doğru olmadığını söyledi.

TikTok kullanıcıları da platformun kendilerine sağladığı faydalardan bahsederek, yasaklanmaması gerektiği görüşünü savundu.

TikTok CEO'su bugün Kongrede ifade verecek

TikTok Üst Yöneticisi (CEO) Shou Zi Chew, bugün Kongrede platformla ilgili milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.

ABD'de 28 Şubat'ta, tüm federal kurumlara ait telefonlarda, TikTok yasağının uygulanması için 30 gün süre tanınmıştı.

Beyaz Saray, Savunma Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere birçok devlet kurumu, Kongrede Aralık 2022'de yapılan oylamayı beklemeden TikTok'u yasaklamıştı.

ABD Senatosu, 15 Aralık 2022'de "ulusal güvenlik endişeleri" nedeniyle federal hükümet çalışanlarının devlete ait cihazlara TikTok indirmesini yasaklayan tasarıyı oy birliği ile kabul etmişti.

ABD Temsilciler Meclisi, 28 Aralık 2022'de üyeleri ve çalışanlarının kullandığı resmi cihazlara TikTok uygulamasının indirilmesine ve kullanımına yasak getirmişti.

Maryland, Nebraska, Güney Carolina, Güney Dakota, Indiana ve Texas da dahil olmak üzere birçok eyalette de TikTok kullanımını yasaklayan benzer yasalar çıkarılmıştı.

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