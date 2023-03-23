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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Finlandiya Ukrayna'ya 3 tank daha gönderecek

Finlandiya'nın Ukrayna'ya ilave 3 tankı da içeren 14'üncü askeri yardım paketini onayladığı bildirildi.

Murat Temizer  | 23.03.2023 - Güncelleme : 23.03.2023
Finlandiya Ukrayna'ya 3 tank daha gönderecek

Varşova

Finlandiya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu destek kararının Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylandığı ifade edildi.

Bu, Ukrayna'ya teslim edilecek 14'üncü savunma malzemesi paketi olacak. Bu paketteki savunma malzemelerinin maddi değerinin 161 milyon avro olduğu belirtiliyor.

Açıklamada, şimdiye kadar Ukrayna'ya gönderilen tüm savunma malzemesi paketlerinin toplam değerinin yaklaşık 910 milyon avro olduğu kaydedildi.

Finlandiya, son paket kapsamında Ukrayna'ya 3 Leopard 2 tankı da gönderecek. Böylece, bir önceki pakette gönderilen üç Leopard 2 tankıyla birlikte Finlandiya'dan Ukrayna'ya gönderilen tankların sayısı altıya çıkmış olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, "Ukrayna için tüm maddi yardımlar hayati önem taşımaktadır. Rusya'nın vahşi işgalini püskürtmek ve Ukrayna'yı desteklemek için kararlı çabalarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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