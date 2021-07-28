Euro
10.11
Dolar
8.57
BIST 100
1,362.74
Altın
1,799.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin bölgedeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Riva Milli Takımlar Kamp Merkezi’nde basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD'de son 24 saatte 304 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 304 artarak 611 bin 316'ya çıktı.

Islam Doğru   | 28.07.2021
ABD'de son 24 saatte 304 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

New York

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 71 bin 920 artışla 34 milyon 608 bin 322'ye yükseldi.

Yaşamını yitirenlerin sayısı 304 artarak 611 bin 316 oldu.

California, 3 milyon 927 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 3 milyon 96 bini aşkın vakayla Texas ve 2 milyon 523 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 292 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 611, Texas'ta 53 bin 78 oldu.

- 163 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 188 milyon 996 binden fazla kişiye ilk doz, 163 milyon 312 binin üzerinde kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 31 milyon 484 bini aşkın vakayla Hindistan ve 19 milyon 749 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Can kaybında ise ABD'yi, 551 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 422 binden fazla ölümle Hindistan takip ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere, Kovid-19 aşısının iki dozunu yaptıran AB ve ABD vatandaşlarına karantinayı kaldırıyor
BioNTech-Pfizer: 3'üncü doz aşı, Delta varyantına karşı önemli ölçüde koruma sağlıyor
ABD'de son 24 saatte 304 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
İtalya'da Kovid-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 99'unu aşılaması tamamlanmayanlar oluşturuyor
Dünya genelinde 3 milyar 970 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

İngiltere, Kovid-19 aşısının iki dozunu yaptıran AB ve ABD vatandaşlarına karantinayı kaldırıyor

İngiltere, Kovid-19 aşısının iki dozunu yaptıran AB ve ABD vatandaşlarına karantinayı kaldırıyor

3x3 basketbolda altın madalya sahiplerini buldu

Fransa basketbol takımı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında çeyrek finalde

ABD'de son 24 saatte 304 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

ABD'de son 24 saatte 304 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Blinken, Hindistan-ABD ilişkilerinin temelini 'demokratik değerlere bağlılığın' oluşturduğunu söyledi

Blinken, Hindistan-ABD ilişkilerinin temelini 'demokratik değerlere bağlılığın' oluşturduğunu söyledi
Küba'da derinleşen ekonomik kriz değişim taleplerini tetikliyor

Küba'da derinleşen ekonomik kriz değişim taleplerini tetikliyor