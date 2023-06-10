ABD'de sokak eğlencesinde düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi yaralandı
ABD'nin California eyaletinde sokak eğlencesinde düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi yaralandı.
New York
San Francisco Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün gece Mission Bölgesi'nde gerçekleştirilen sokak eğlencesinde silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 9 kişi yaralandı.
Yaralılardan birinin durumunun ağır, 4'ünün hafif olduğu bildirildi.
Saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.