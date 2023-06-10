Kazakistan’daki orman yangınında ölen işçilerin sayısı 14'e çıktı
Kazakistan’ın Abay eyaletinde çıkan orman yangınında hayatını kaybeden işçilerin sayısının 14'e yükseldiği bildirildi.
Astana
Kazakistan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Abay eyaletinde çıkan orman yangınında 11 orman işçisinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Kazakistan’ın doğusunda yer alan Abay eyaletinde 60 bin hektarlık alanı aşan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor https://t.co/BBO47yGJyZ pic.twitter.com/eFoPDyVbXx— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) June 10, 2023
Böylece yangında toplam 14 orman işçisi hayatını kaybetti.
Abay eyaletinde 8 Haziran'da 60 bin hektarlık alanda orman yangını çıkmıştı.
Uspenskoe Orman İdaresi’nde görevli 11 orman işçisi ile yangının çıktığı gün irtibat kesilmişti.
Ekipler, yangını söndürme çalışmalarıyla arama kurtarma faaliyetlerini başlatmıştı.
Bakanlık, dün 3 orman işçisinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.