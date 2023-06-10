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Dünya

Kazakistan’daki orman yangınında ölen işçilerin sayısı 14'e çıktı

Kazakistan’ın Abay eyaletinde çıkan orman yangınında hayatını kaybeden işçilerin sayısının 14'e yükseldiği bildirildi.

Meiramgul Kussainova  | 10.06.2023 - Güncelleme : 10.06.2023
Kazakistan’daki orman yangınında ölen işçilerin sayısı 14'e çıktı

Astana

Kazakistan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Abay eyaletinde çıkan orman yangınında 11 orman işçisinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Böylece yangında toplam 14 orman işçisi hayatını kaybetti.

Abay eyaletinde 8 Haziran'da 60 bin hektarlık alanda orman yangını çıkmıştı.

Uspenskoe Orman İdaresi’nde görevli 11 orman işçisi ile yangının çıktığı gün irtibat kesilmişti.

Ekipler, yangını söndürme çalışmalarıyla arama kurtarma faaliyetlerini başlatmıştı.

Bakanlık, dün 3 orman işçisinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurmuştu.

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