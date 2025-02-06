Dolar
35.89
Euro
37.38
Altın
2,856.22
ETH/USDT
2,700.80
BTC/USDT
96,154.00
BIST 100
9,842.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılı dolayısıyla bulunduğu Adıyaman'da ikamet eden Abdullah Mukaddes Karakuş ailesini ziyaret etti
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD'de reformcu Yahudiler, Trump'ın Gazze'yi "devralma" planına tepki gösterdi

ABD'deki reformcu Yahudi toplulukları, Başkan Donald Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve buradaki Filistinlileri zorla yerinden etme planının bölgesel istikrarsızlığa yol açacağını belirtti.

Mücahit Oktay  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
ABD'de reformcu Yahudiler, Trump'ın Gazze'yi "devralma" planına tepki gösterdi

New York

Aralarında Reform Yahudiliği Birliği, Amerikan Hahamlar Merkez Konferansı ve Reform Yahudiliği Kadınları adlı derneklerin de bulunduğu 7 ABD'li Yahudi kuruluşu, yazılı açıklama yaparak, "Trump'ın, Gazze Şeridi'ne bir gayrimenkul geliştirme planı çerçevesinde el koyma önerisini şiddetle kınadıklarını" bildirdi.

Açıklamada, "Bu ister spontane bir söylem isterse ciddi bir planın ilk tohumu olsun, gerçekçi değildir ve tehlikelidir. 2 milyon Filistinlinin Gazze'den belirsiz yerlere nakledilmesi ve ABD'nin Gazze üzerinde hakimiyet kurması, ayrı bir bölgesel istikrarsızlığa yol açacaktır." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu planın, İsrail için "ciddi güvenlik riskleri" oluşturacağının vurgulandığı açıklamada, bu düşüncenin, Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkını "zayıflatacağına", mevcut ateşkesin ve esirleri serbest bırakma anlaşmasının geleceğini "tehlikeye atacağına" işaret dildi.

Reformcu Yahudi grupların ortak imzaladığı açıklamada, Filistinlilerin Gazze'den çıkarılmasının "ne stratejik ne de ahlaki" bir eylem olarak görüleceği belirtildi.

Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere, komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadesini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden Marmara Denizi için fırtına uyarısı
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Fatih'te sahipsiz köpeklerin saldırısı cep telefonu kamerasında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "asrın birlikteliğine" katkı sağlayan kurum, kuruluş ve özel sektör temsilcilerine plaket
Milli Savunma Bakanı Güler ile Ticaret Bakanı Bolat, Hatay'da depremzede ailelerin evlerini ziyaret etti

Benzer haberler

Gazze'de şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle yüz binlerce Filistinli zor durumda

Gazze'de şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle yüz binlerce Filistinli zor durumda

ABD'de reformcu Yahudiler, Trump'ın Gazze'yi "devralma" planına tepki gösterdi

Gazze'de 226 arkeolojik alan İsrail saldırıları nedeniyle zarar gördü

Gazze Şeridi'ndeki Refah Belediyesi'nden "acil 40 bin çadır" talebi

Gazze Şeridi'ndeki Refah Belediyesi'nden "acil 40 bin çadır" talebi
AB'den Trump'ın planına yanıt: Gazze gelecekteki Filistin devletinin ayrılmaz parçası

AB'den Trump'ın planına yanıt: Gazze gelecekteki Filistin devletinin ayrılmaz parçası
Gazze'de şiddetli rüzgar ve yağış, çadırlardaki Filistinlilerin sıkıntılarını daha da artırıyor

Gazze'de şiddetli rüzgar ve yağış, çadırlardaki Filistinlilerin sıkıntılarını daha da artırıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet