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Dünya

ABD'de polis, arama emri üzerine gittiği evden kaçmaya çalışan siyahiyi öldürdü

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde bir siyahinin polis tarafından vurularak öldürülmesi gerginliğe neden oldu.

Islam Doğru   | 21.04.2021
ABD'de polis, arama emri üzerine gittiği evden kaçmaya çalışan siyahiyi öldürdü

New York

Yerel medyadaki haberlere göre, Pasquotank bölgesindeki Elizabeth şehrinde polis "arama emri" üzerine sabah bir eve gitti.

Aile üyelerine ve görgü tanıklarının beyanına göre, bu sırada 40 yaşındaki siyahi Andrew Brown, aracıyla uzaklaşmak isterken polis tarafından 6 ya da 8 el ateş edilerek öldürüldü.

Ailesi, 10 çocuk babası Brown'ın üzerinde silah bulunmadığını ve kimseye zarar vermediğini belirtti.

Olay hakkında inceleme başlatıldı

Olay yerinde toplanan öfkeli kalabalık, bunun polis şiddeti olduğunu, Brown'ın sırtından vurulduğunu öne sürdü, polisten olayın detayını ve vücut kamerası görüntülerini yayımlanmasını istedi.

Kuzey Carolina Eyaleti Soruşturma Bürosu'nun olay hakkında inceleme başlattığı, sosyal medyada paylaşılan videolarda polisin olası protesto ve isyana karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı öğrenildi.

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