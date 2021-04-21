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Dünya

Pakistan'da bir otelin otoparkında meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Ketta şehrinde bir otelin otoparkında meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre aralarında bir polisin de bulunduğu 4 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Muhammet Nazım Taşcı   | 21.04.2021
Pakistan'da bir otelin otoparkında meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 12 kişi yaralandı Fotoğraf: Mazhar Chandio / AA

İslamabad

Emniyet yetkilileri, patlamanın kaynağının ilk incelemelere göre bomba yüklü araç olduğunu belirtti.

Patlamada aralarında bir polisin de bulunduğu 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 12 kişinin yaralandığını aktaran yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Patlamanın etkisiyle otoparktaki araçlar zarar görürken, otelde de hasar oluştu.

Çin Büyükelçisi otelde kalıyordu

Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin’in İslamabad Büyükelçisi Nong Rong’un ve Çinli diplomatların otelde kaldığını ancak patlama sırasında otelde bulunmadıklarını söyledi.

Ahmed, Pakistan’ın düşmanlarının barışçıl ve gelişen bir Pakistan görmek istemediklerini belirterek saldırıyı kınadı.

Belucistan Eyaleti Sözcüsü Liyakat Şehvani de bunun bir terör saldırısı olduğunu ifade ederek "Bugün gerçekleşen saldırının arkasında Pakistan’ın düşmanları var." dedi.​​​​​​​

​​​​​​​AA muhabiri hafif yaralandı

Öte yandan, ramazan yardım faaliyetleri için kente gelen Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti ile beraberindeki Anadolu Ajansı (AA) muhabiri de otelde bulunuyordu.

Patlama sırasında odalarında olan TDV heyeti, hadiseyi yara almadan atlattı. O sırada otel locasında bulunan AA muhabiri Recep Bilek ise eline isabet eden cam parçaları nedeniyle hafif yaralandı.

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