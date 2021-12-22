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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Omicron varyantı 50 eyalete yayıldı

Islam Doğru   | 22.12.2021
ABD'de Omicron varyantı 50 eyalete yayıldı

New York

ABD'de Kovid-19'un Omicron varyantının, 50 eyalete yayıldığı belirtildi.

CNN'nin hastane sistemi ve eyalet yetkililerinden derlediği bilgilere göre, Omicron'un, ülkede 50 eyaletin yanı sıra başkent Washington DC ve ABD'ye bağlı iç işlerinde bağımsız özerk bölge Porto Riko'da tespit edildiği kaydedildi.

Güney Dakota eyaletinin, Omicron'un görüldüğü 50. eyalet olarak kayıtlara girdiği ve varyantın, ABD'de ilk ortaya çıktığı tarihten bu yana 22 gün geçtiği aktarıldı.

Ülkede Kovid-19'un Omicron varyantına ilk kez 1 Aralık’ta California eyaletinde bir kişide rastlandığı açıklanmıştı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), dün yaptığı açıklamada, Omicron'un ülkedeki vakalarda görülme sıklığının son bir haftada 6 kat arttığını ve vakaların yüzde 73'ünü oluşturduğunu bildirmişti.

Ayrıca dün, ABD'de Omicron varyantından ilk can kaybının, Texas eyaletine bağlı Harris County'de meydana geldiği bilgisi paylaşılmıştı.

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