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Dünya

ABD'nin Teksas eyaletindeki askeri üsse silahlı saldırı düzenlendi

ABD'nin Teksas eyaletindeki bir askeri üsse silahlı saldırı düzenlendiği, kaçan iki saldırganın arandığı bildirildi.

Mücahit Oktay   | 10.06.2021
ABD'nin Teksas eyaletindeki askeri üsse silahlı saldırı düzenlendi

New York

San Antonio-Lackland Üssü'ne yapılan saldırıda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığının en büyük üssü olan Lackland'de görevli Yarbay Brian S. Loveless, gazetecilere yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz iki kişi tarafından üssün giriş kapısına ateş edildiği, kaçan saldırganların bulunması için soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Söz konusu olay nedeniyle girişlere kapatılan askeri bölgenin, bir süre sonra açıldığı kaydedildi.

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